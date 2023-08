I lavori più pagati se hai solo il diploma

Non tutti sono riusciti a completare gli studi e i motivi possono essere molteplici. Avere una laurea offre senza dubbio più sbocchi lavorativi e più scelte, ma quali sono invece quei lavori che sono più pagati anche se il candidato ha solo il diploma? Esistono infatti molte professioni che non necessitano di una laurea e hanno uno stipendio importante.

Sono professioni che spaziano in diversi campi, come il commercio, l’artigianato e il turismo, ma anche l’informatica e i tanti nuovi lavori nati con il web e l’informazione. Si tratta di stipendi che superano anche la media nazionale di retribuzione. Vediamo di quali si tratta.

Lavori più pagati con diploma, settore informatico

Il settore informatico offre diverse opportunità di lavoro per chi ha solo il diploma e vuole mettere in pratica le proprie abilità manuali e creative. Alcuni esempi di lavori ben pagati in questo settore sono:

Tecnico informatico : si occupa di installare, configurare e riparare hardware e software di computer, reti e dispositivi vari. Necessita di buona conoscenza dell’informatica e delle sue applicazioni. Lo stipendio medio di un tecnico informatico è di circa 1.500 euro netti al mese.

: si occupa di installare, configurare e riparare hardware e software di computer, reti e dispositivi vari. Necessita di buona conoscenza dell’informatica e delle sue applicazioni. Lo stipendio medio di un tecnico informatico è di circa 1.500 euro netti al mese. Tecnico elettronico : si occupa di progettare, realizzare e riparare circuiti e apparecchiature elettroniche per vari settori. La conoscenza dell’elettronica è un requisito imprescindibile. Lo stipendio medio è di circa 1.400 euro netti al mese.

: si occupa di progettare, realizzare e riparare circuiti e apparecchiature elettroniche per vari settori. La conoscenza dell’elettronica è un requisito imprescindibile. Lo stipendio medio è di circa 1.400 euro netti al mese. Tecnico meccanico : si occupa di progettare, realizzare e riparare macchine e impianti meccanici per vari settori. Lo stipendio medio di un tecnico meccanico è di circa 1.300 euro netti al mese.

: si occupa di progettare, realizzare e riparare macchine e impianti meccanici per vari settori. Lo stipendio medio di un tecnico meccanico è di circa 1.300 euro netti al mese. Tecnico del suono : si occupa di registrare, mixare e riprodurre suoni per vari ambiti: musicale, cinematografico, televisivo, radiofonico. Lo stipendio medio è di circa 1.200 euro netti al mese.

: si occupa di registrare, mixare e riprodurre suoni per vari ambiti: musicale, cinematografico, televisivo, radiofonico. Lo stipendio medio è di circa 1.200 euro netti al mese. Web Developer : si occupa di progettare, realizzare e gestire siti web e applicazioni web per vari clienti. Necessita di una buona conoscenza dei linguaggi di programmazione web e delle tecniche di web design. Lo stipendio medio è di circa 1.800 euro netti al mese.

: si occupa di progettare, realizzare e gestire siti web e applicazioni web per vari clienti. Necessita di una buona conoscenza dei linguaggi di programmazione web e delle tecniche di web design. Lo stipendio medio è di circa 1.800 euro netti al mese. Social media manager: gestisce la reputazione di un’azienda o di un brand sui social network, creando e pubblicando contenuti, interagendo con gli utenti e monitorando i risultati. Lo stipendio medio è di circa 1.500 euro netti al mese.

Lavori più pagati nel settore turistico

Un altro importante settore che offre importanti possibilità ed è annoverato tra i lavori più pagati solo col diploma è quello del turismo. Ecco alcune professioni del settore turistico particolarmente remunerative:

Assistente di volo : si occupa di assistere i passeggeri a bordo degli aerei. Oltre ad avere le competenze della specifica mansione, deve conosce le lingue, in particolare l’inglese. Lo stipendio medio è di circa 1.800 euro netti al mese.

: si occupa di assistere i passeggeri a bordo degli aerei. Oltre ad avere le competenze della specifica mansione, deve conosce le lingue, in particolare l’inglese. Lo stipendio medio è di circa 1.800 euro netti al mese. Addetto al front office : si occupa di accogliere e assistere i clienti in un albergo o in una struttura ricettiva, le sue mansioni sono quelle di occuparsi delle prenotazioni, del check-in e del check-out, oltre che della fatturazione e della gestione delle richieste. Lo stipendio medio è di circa 1.100 euro netti al mese.

: si occupa di accogliere e assistere i clienti in un albergo o in una struttura ricettiva, le sue mansioni sono quelle di occuparsi delle prenotazioni, del check-in e del check-out, oltre che della fatturazione e della gestione delle richieste. Lo stipendio medio è di circa 1.100 euro netti al mese. Animatore turistico: intrattiene gli ospiti con varie attività che possono essere di diverso tipo. Oltre al diploma è necessario seguire un corso di formazione. Lo stipendio medio è di circa 1.000 euro netti al mese.

Altri lavori meritevoli di essere menzionati tra quelli che guadagnano di più con il solo diploma sono quelli del settore artigianato: