La piattaforma unitaria per il rinnovo dei contratti è stata ufficialmente presentata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Cisl, Fiom, Cgil, Uilm e Uil. E a sentire qual è la proposta condivisa, lavorare non è mai stato così bello. L’idea è infatti quella di ridurre l’orario di lavoro e aumentare il salario. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

La proposta dei sindacati

Tutto pronto per la consultazione certificata tramite voto segreto dei lavoratori, i quali sono chiamati a rinnovare il contratto nazionale dei metalmeccanici con Federmeccanica e Assistal.

Tale contratto sarà valido dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2027. Sono oltre u milione e mezzo i lavoratori coinvolti in questo settore, i quali fanno parte di circa 30 mila aziende. Stiamo parlando di un settore particolarmente importante per l’economica del nostro Paese, visto che i dati del 2022 ci dicono che ha rappresentato l’8% del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale, il 6,2% dell’occupazione complessiva e il 45% delle esportazioni del Paese. Insomma, numeri alla mano parliamo di un settore di fondamentale importanza, ma immaginiamo sia incredibilmente importante anche la proposta offerta dai sindacati, quella di portare lesettimanali a 35 e di alzare gli stipendi di 280 euro.

Per il triennio in questione, infatti, i sindacati hanno chiesto un aumento medio di 280 euro sul trattamento economico minimo. Tale aumento è destinato ai lavoratori di livello C3, ma non finisce qui, poiché c’è anche la proposta di 700 euro in più all’anno per i dipendenti delle aziende che non prevedono di premi o altri benefici retributivi. La situazione economica nel nostro paese è quella che è, e parlare di rincari per l’inflazione è ormai superfluo. Naturale quindi, visto il carovita attuale, porsi domande sulla effettiva validità degli stipendi dei lavoratori italiani.

Lavorare meno e guadagnare di più

Se la proposta di aumentare i salari appare logica conseguenza del carovita attuale, fa invece discutere quella di abbassare le ore di lavoro.

Anche in questo caso però i sindacati sembrano particolarmente coesi nel lanciare la nuova iniziativa: “Chiediamo che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l’obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali“. Che gli italiani lavorino troppo è un dato di fatto. Spesso in questo Paese infatti si premia la quantità e non la qualità, e ci accorgiamo che negli altri Paesi europei le ore di lavoro sono infatti di meno. L’importanza della vita privata è un elemento che nel nostro Paese non sembra essere considerato come merita e il concetto di lavoro per noi rimane una sorta diperenne che deve occupare gran parte delle nostre giornate, benché malvolentieri.

Insomma, da noi si lavora di più, contro voglia e con risultati non sempre soddisfacenti. All’estero si lavora di meno, con più entusiasmo o comunque con risultati decisamente migliori in molti settori. Per quanto riguarda l’abbassamento a 35 ore settimanali, i sindacati chiedono l’aiuto del governo per indiziare strumenti atti a favorire questa riduzione. Sono questi i punti più importanti del nuovo contratto nazionale metalmeccanici, mentre le altre questioni trattate riguardano l’aumento dell’importo a 250 euro annui per i flexible benefits e una normativa chiara ed esaustiva sull‘intelligenza artificiale relativa al mondo del lavoro, altro punto cardine di quest’ultimo periodo.

