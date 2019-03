Lavastoviglie, i migliori marchi: il sondaggio di Consumer Reports

Il noto sito IlSalvagente.it riporta un sondaggio di Consumer Reports, che è la più grande associazione di consumatori statunitensi, sull’affidabilità delle lavastoviglie. Sono state intervistate 70 mila persone che hanno fornito il loro giudizio riguardo la loro esperienza con la lavastoviglie. E’ stato quindi possibile stilare una sorta di classifica dei brand migliori.

Il sondaggio di Consumer Reports

Consumer Reports una importante associazione di consumatori statunitensi ha chiesto ai propri associati di valutare l’esperienza avuta con le loro lavastoviglie, compresi i danni e le riparazioni, acquistate tra il 2008 ed il 2018 ed utilizzate mediamente tre volte a settimana.

Marche di lavastoviglie più e meno affidabili

Dal sondaggio si è evinto che non tutti i modelli arrivano ai dieci anni di vita in quanto molti rischiano di rompersi nei primi cinque anni. Il, però, risulta essere importante. Sono stati presi in considerazione alcuni prodotti tipici del mercato statunitense che si trovano anche in Italia come Miele, Samsung, Lg, Whirpool, Bosch, Elettrolux ed Ikea.

Le marche più affidabili, a seguito del sondaggio, risultano essere la Whirpool, Bosch e Miele che durano più tempo. È stato anche chiesto il grado di soddisfazione nei confronti dell’elettrodomestico acquistato e quelli che hanno lavastoviglie Miele e Bosch hanno risposto di essere molto soddisfatti mentre chi ha acquistato una lavastoviglie Whirpool ha dato un giudizio meno soddisfacente.

Sempre secondo il sondaggio, lo scettro delle lavastoviglie meno affidabili va a quelle a marchio Samsung ed ElectroLux. Riguardo coloro che hanno acquistato quest’ultimo prodotto, il sondaggio rivela che costoro sono anche i meni soddisfatti di tutti i 20 marchi analizzati nel sondaggio. Infine da quest’ultimo si è anche rilevato che comprare una lavastoviglie che costa di più non significa che essa sarà più affidabile sopratutto quando poi si dovranno aggiungere anche le spese di riparazione.

