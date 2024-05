Che le aziende cerchino fortuna economica spostando le proprie produzioni all’estero è una cosa orma nota da decenni, ed avviene in ogni settore, compreso quello delle auto. Cirelli, azienda italiana con sede legale a Milano attiva nella importazione e commercializzazione, con il proprio brand CMC-Cirelli Motor Company, sembra però averci preso proprio gusto e continua la sua grande rete di produzione in Cina. La collaborazione con Mitsubishi sta per dare nuovi frutti, arriva Cirelli 3, un nuovo SUV che promette di rivoluzionare il mercato per i suoi prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Una gamma sempre più ampia

Il successo di Cirelli si basa proprio in questa sua capacità di sfruttare la tecnologia e la produzione cinese per distribuirla poi in altre parti del mondo, Italia compresa. Ora l’azienda milanese ha preparato il terreno a un altro prodotto made in Cina, stiamo parlando di Cirelli 3, un nuovo SUV che arriva dall’oriente e che arricchisce la già folta gamma di auto della casa. Dopo aver visto in strada Cirelli 2, 4, 5 e 7, ecco che un nuovo modello si aggiunge alla scuderia. Cirelli 3 sarà disponibile anche nel nostro paese in doppia versione, quella standard e quella sport, entrambe motorizzate da Mitsubishi con un 1.5 Turbo. Tra le caratteristiche si annoverano appunto un motore di ultimissima generazione da 133 CV a quattro cilindri, con cambio automatico a sei rapporti.

Il SUV in questione si inscrive tra i modelli medio grandi, tra le altre caratteristiche ci sono il sistema multimediale con GPS, Bluetooth, monitor touchscreen da 7 pollici con accesso a Internet e display LCD dove sarà possibile visualizzare su cruscotto tutte le info relative all’auto. L’alimentazione a iniezione è offerta invece da Bosch. Per quanto riguarda il look, la versione sportiva ha un’estetica più aggressiva rispetto a quella standard. Entrambi i modelli comunque promettono prestazioni eccellenti su strada.

Auto Cirelli 3 con prezzi da non credere

Cirelli 3 sta rubando l’attenzione però soprattutto per il grande risparmio economico che promette, e a questo punto siamo pronti per dare uno sguardo ai prezzi. I due modelli infatti arrivano sul mercato con prezzi che vanno da 27.800 a 29.800 euro, a seconda degli optional scelti dai clienti. Parliamo tra l’altro di aggiunte importanti che ne miglioreranno ulteriormente il piacere di guida, come ad esempio i sedili con sistema di fissaggio Isofix o i sensori posteriori per il parcheggio. A proposito di parcheggio assistito e sicurezza alla guida, ricordiamo che Cirelli 3 sarà inoltre dotata di avanzata tecnologia proprio per quanto riguarda la guida assistita, essendo presente il sistema ADAS, Advanced Driver Assistance Systems.

Si tratta di una tecnologia rivolta proprio al miglioramento e alla sicurezza della guida su strada. La guida assistita ADAS infatti comprende la frenata di emergenza, il rilevamento dei punti ciechi, la retrospettiva delle telecamere con visione esterna a 360 gradi e il mantenimento della corsia. Offre inoltre avvisi tempestivi e interventi automatici in caso di situazioni critiche mentre si è alla guida. Insomma, con Cirelli 3 siamo davvero nell’eccellenza, e i prezzi presentati sembrano davvero incredibili.

