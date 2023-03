Lampadari più costosi al mondo, ecco quali sono

Arredare la propria casa significa prendere in considerazione ogni dettaglio presente nel nostro appartamento. Tra questi non possono essere sottovalutati i lampadari, ma quali sono i più costosi al mondo? Naturalmente ne esistono di tutti i tipi, e alcuni raggiungono cifre davvero folli. Addentriamoci in questo luminoso mondo.

Lampadari più costosi al mondo, oggetti per pochi fortunati

È propio il caso di dirlo, alcuni di questi oggetti non sono semplici fonti di luce atte a illuminare le nostre stanze, ma risultano essere dei veri e propri prodotti di design che solo pochi fortunati possono permettersi. Ne esistono di alcuni fatti esclusivamente d’argento, oppure addirittura d’oro. Ci sono poi quelli smaltati o rivestiti di porcellana, ma quali sono i lampadari più costosi al mondo? Tra questi spiccano sicuramente i modelli chandelier, quelli che possiamo ammirare nei saloni delle grandi feste. Ma procediamo subito con qualche esempio: la lampada da soffitto in cristallo al piombo by Patrizia Volpato arriva a superare i 120 mila euro.

C’è poi il lampadario in vetro firmato Marcello Venini, il cui costo arriva a 145 mila.

Quando però si parla di prodotti da record, allora non possiamo che spostarci su quelli antichi, solitamente venduti soltanto durante le aste specializzate i prodotti d’antichità. A tal proposito, abbiamo subito il vincitore, al primo poto tra i lampadari più costosi infatti c’è il Givenchy Royal Hanover di William Kent. Si tratta di un prodotto risalente agli anni 30 del 700, è fatto tutto d’argento ed è composto da 8 luci. Il prezzo per aggiudicarselo all’asta fu di 9 milioni di dollari. Per fortuna esistono anche modelli molto più economici (si fa per dire. Ad esempio, tornando ai prodotti firmati Venini, una lampada a sospensione costa 47 mila euro. Scendendo leggermente più in basso nei costi, abbiamo un lampadario con 92 luci realizzato in oro e cristallo da Arredoluce, il cui costo è di 45 mila euro.

I marchi più prestigiosi

Se vi state chiedendo quali sono le marche più note nel settore, allora ecco alcuni nomi altisonanti. Abbiamo ad esempio Masiero, Guk, FAGavin e WFBD-CN, ma anche Catellani&Smith, tutte aziende che propongono prodotti di grande classe, con cristalli e stili altamente curati per chi vuole un arredamento che spicchi al massimo in ragginatezza e classe. Da segnalare anche l’italiana Artemide, così come Flos, Kartell e Foscarini, tutte aziende che sono motivo di vanto per il nostro made in Italy. Con questi marchi possiamo avere un ampio ventaglio anche di prezzi, con cifre che partono dai 7000 euro e raggiungono anche somme decisamente più importanti.