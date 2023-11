In Italia apre il primo supermercato senza casse: ecco dove si trova e come funziona

Il mondo sta assistendo a una rivoluzione nel settore del commercio al dettaglio con nuovi concetti che stanno ridefinendo l’esperienza di shopping. In particolare, la prospettiva di supermercati senza casse è sempre più allettante per i consumatori e i commercianti. La novità del momento è proprio questa: a Verona, infatti, ha aperto oggi il primo negozio senza casse Conad dove si potrà fare la spesa senza fare lunghe file.

Si tratta, più nel dettaglio, del Tuday Conad che avrà degli appositi sensori che identificheranno i prodotti scelti.

Per quanto riguarda i pagamenti, invece, essi si effettueranno ovviamente con la carta di credito o con la app. Ecco i dettagli.

Perché in molti odiano l’esperienza dello shopping tradizionale?

Uno degli aspetti più fastidiosi dell’esperienza di shopping tradizionale sono le lunghe code alle casse. Con il supermercato senza casse, invece, i clienti potranno effettuare acquisti senza dover aspettare in fila. In questo modo, non solo risparmierà tempo prezioso, ma l’esperienza dello shopping sarà più piacevole e senza stress.

Questi nuovi supermercati, infatti, si affidano a tecnologie all’avanguardia come i sistemi RFID (Radio-Frequency Identification) e i sensori avanzati. Tali dispositivi consentono, infatti, di rilevare in automatico gli articoli presi dal cliente e di addebitare l’importo corrispondente senza bisogno di intervento umano.

Tale automazione non solo accelererà il processo di pagamento ma ridurrà anche gli errori e gli inconvenienti associati alle transazioni manuali.

L’assenza di casse tradizionali, poi, significherà un notevole risparmio di tempo per i clienti e il personale. I clienti potranno infatti entrare, prendere gli articoli di cui hanno bisogno e uscire senza dover passare attraverso il processo di scansione e pagamento tradizionale. Allo stesso tempo, i dipendenti potranno concentrarsi su compiti più strategici, come il riassortimento degli scaffali e l’assistenza ai clienti, migliorando l’efficienza complessiva del supermercato.

In Italia apre il primo supermercato senza casse: ecco dove si trova e come funziona

La spesa al supermercato è indispensabile anche se il carovita si sta facendo sentire sempre di più. Proprio per questo gli italiani stanno facendo il possibile per tirare la cinghia. L’Istat ha fotografato la situazione e dal quadro generale del paese emerge che in media si spende circa il 18% delle proprie risorse mensili per gli alimenti. Ora che fare la spesa diventerà meno snervante, grazie all’apertura del primo supermercato senza casse, ci si chiede se si tornerà a fare acquisti come nel passato. Sicuramente grazie a tale metodo si perderà meno tempo ma il problema non è questo. Gli stipendi, infatti, sono rimasti gli stessi mentre tutti i generi sono aumentati per cui, per arrivare alla fine del mese, la parola d’ordine resta sempre la stessa ovvero “risparmiare”.

Ma come funzionerà il primo supermercato senza casse Conad a Verona in via Stella? Innanzitutto comunichiamo che esso fa parte della cooperativa trentina Dao, si chiama Tuday Conad e che si attende una nuova apertura anche a Trento.

Quel che sappiamo è che l’ingresso al punto vendita sarà libero e che si potranno scegliere i prodotti da acquistare e riporli nelle proprie tasche, zaini o borse. Ci saranno poi delle telecamere e delle bilance intelligenti che vigileranno sulle scelte dei clienti. Questi ultimi potranno poi visualizzare gli acquisti su dei totem non appena arriveranno nell’area di pagamento. Per quanto riguarda quest’ultimo, esso avverrà in modo digitale. Significa che si potrà pagare con carte di credito di ogni circuito oppure mediante l’applicazione “Tuday prendi & vai”. Infine per concludere l’acquisto della merce, basterà scansionare il Qr Code generato in app sotto i totem di uscita. Sarà XPay, il gateway di pagamento di Nexi, a gestire la procedura di addebito nonché a identificare i prodotti.

Riassumendo…

1. È nato il primo supermercato senza casse

2. Si trova a Verona e si chiama Tuday Conad

3. I pagamenti accettati saranno ovviamente solo quelli digitali con app Tuday o con carta di credito.

