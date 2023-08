I 10 migliori lavori senza laurea ben pagati del 2023

Anche se si può pensare il contrario, ci sono ancora tanti studenti che dopo il diploma alle scuole superiori preferiscono cercare subito lavoro anziché proseguire gli studi all’università. Tale scelta non implica necessariamente un tenore di vita peggiore, dato che al giorno d’oggi esistono numerose professioni in grado di offrire belle soddisfazioni a livello economico. In questo articolo vi presentiamo i 10 migliori lavori senza laurea ben retribuiti del 2023 secondo il portale HTML.it.

Migliori lavori ben pagati del 2023

Ecco la lista dei migliori lavori senza laurea ben pagati di quest’anno:

Esperto di cybersicurezza

Copywriter

Esperto di Machine Learning

E-commerce manager

Financial Analyst

Data Analyst

Digital Marketer

Project Manager

Sales Manager

Sviluppatore web.

L’esperto di cybersicurezza è la figura che ha il compito di aumentare la sicurezza delle aziende che raccolgono e memorizzano i dati. Si tratta di una figura sempre più richiesta, di fronte all’aumento esponenziale degli attacchi hacker.

Il copywriter è colui che scrive per conto di aziende o testate giornalistiche. Il suo compito è di creare contenuti di valore scritti in un italiano impeccabile.

L’esperto di Machine Learning è la figura che dimostra di avere ottime conoscenze sul campo dell’intelligenza artificiale. Date le ultime innovazioni, sarà una professione sempre più richiesta nel prossimo futuro.

Un e-commerce manager è colui il quale si occupa di gestire un-ecommerce per conto di un’azienda. Tra le qualità più importanti che deve dimostrare di avere si annoverano competenze di marketing specifiche.

Il Financial Analyst gestisce le finanze di aziende e individui privati attraverso un’attenta valutazione dei dati finanziari. L’obiettivo finale è di aiutare imprese e persone ad accrescere il propri investimenti.

C’è anche il data analyst

Il Data Analyst analizza e interpreta un insieme di dati per suggerire alla loro azienda quale sia la migliore decisione da prendere. Oltre a questo, realizza rapporti e li mantiene costantemente aggiornati.

Il Digital Marketer è un professionista che gestisce progetti inerenti il web marketing in collaborazione con SEO e social media manager. In particolare, dedica grande attenzione a quello che è la relazione tra azienda e clienti.

Il Project Manager è un esperto del project management. Tra i suoi compiti vi sono quelli di gestire, pianificare e monitore le attività di una determinata società.

Il Sales Manager è la figura responsabile del reparto vendite di una società. A lui spetta individuare gli obiettivi di vendita, definire il budget disponibile e creare il team di vendita.

Lo sviluppatore web, noto anche con l’appellativo di Web Developer, è responsabile della creazione delle pagine di un sito web. Ha per compito realizzare siti e pagine che funzionano alla perfezione tramite l’utilizzo dei linguaggi di programmazione.

In sintesi, alcuni lavori sembrano promettere molto meglio di altri dal punto di vista del guadagno. E’ chiaro che non sono tutti quellei elencati ma possono dare una mano a trovare la strada giusta.

Riassumendo

– In Italia sono ancora tanti i ragazzi che scelgono di non studiare più dopo il diploma.

– Il ragionamento è semplice: anziché proseguire gli studi, preferiscono cercare un lavoro.

– Non è vero che le professioni senza laurea sono meno retribuite di quelle per cui c’è bisogno della laurea.

– In tutto sono 10 i migliori lavori senza laurea ma con un ottimo stipendio.

– Tra questi anche lo sviluppatore web, il Salaes Manager e il Project Manager.