Gioielli più costosi per aste incredibili, ecco a chi appartenevano

Il lusso è un mondo decisamente per pochi, ma anche a noi comuni mortali piace sognare scoprendo la storia che ha caratterizzato alcuni degli oggetti più costosi di sempre. Stavolta ci concentriamo sui cinque gioielli più costosi in assoluti, quelli che hanno segnato aste record. E scopriremo anche a quali vip e personaggi famosi appartenevano, cosa che ne ha fatto salire enormemente il valore.

Una gioia per gli occhi

Quando si parla di gioielli, si parla certamente di un prodotto che va essenzialmente ammirato quando viene indossato da personaggi che sono in grado di amplificarne la bellezza e, di rimando, a loro volta aumentalo la bellezza di chi li indossa. ma quali sono i 5 gioielli più costosi di sempre? Al primo posto c’è un prodotto che potrebbe lasciare qualche equivoci, visto che è noto per essere stato il diamante di Oppenheimer. No, non stiamo parlando del noto fisico che lavorò al progetto Manhattan, ossia la creazione della bomba atomica, e che oggi è tornato in auge per il grande film di Christopher Nolan, attualmente nelle sale cinematografiche italiane.

L’Oppenheimer in questione è una nota famiglia che ha lavorato proprio nel settore dei diamanti. Il raffinato prezioso in questione si chiama Diamante blu Oppenheimer e fu battuto all’asta da Christie’s per 57,6 milioni di dollari.

Al secondo posto abbiamo invece gli orecchini spaiati noti come Apollo Blue e Artemis Pink, vennero battuti all’asta da Sotheby’s per 57,5 milioni di dollari. In realtà erano venduti separatamente, ma poiché l’acquirente li acquistò entrambi, sono divenuti poi noti per suo stesso volere con il nome di The Memory of Autumn Leaves (il blu) e The Dream of Autumn Leaves (il rosa).

Gioielli più costosi, gli altri prodotti inarrivabili

Un altro diamante rosa chiude il podio dei gioielli più costosi di sempre. È stato battuto all’asta nel 2018 ancora da Christie’s per la cifra di 50,7 milioni di dollari. The Pink Legacy è un diamante chimicamente puro, e la colorazione rosa è dovuta alla totale assenza di azoto. A scoprirlo fu proprio la famiglia Oppenheimer già citata, mentre ad acquistarlo in questa asta da record fu un certo signor Winston.

Siamo fuori dal podio, ma non per questo stiamo ora parlando di prodotti che costano bruscolini. Al quarto posto nella classifica dei gioielli più costosi di sempre infatti troviamo il diamante Graff Pink, battuto per 46,2 milioni da Sotheby’s. La vendita è stata effettuata nel 2016, e all’epoca era diventato il diamante già costoso di tutti i tempi. Interessante aneddoto a riguardo: il gioielliere londinese Laurence Graff se lo aggiudicò partecipando all’asta per telefono. Mentre il settore dei diamanti potrebbe subire uno scossone con il boom di diamanti con pietre sintetiche, noi completiamo questa breve ma intensa carrellata di gioielli più costosi di sempre con il quinti in classifica. Stiamo parlando della perla della Regina Maria Antonietta.

Oggi potremmo definire la Regina Maria Antonietta come una sorta di influencer ante litteram, visto che amava tanto indossare preziosi e altri ornamenti di grande bellezza, cosa che la rendeva essa stessa un personaggio che faceva tendenza. Il gioiello in questione è stato battuto da Sotheby’s per 36,2 milioni di dollari.

I punti chiave…

ecco elencati in sintesi i gioielli più costosi di sempre: