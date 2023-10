La storia del cinema è fatta di pellicole d’autore che hanno segnato un’epoca offrendoci uno sguardo sul presente e sul futuro dell’uomo. Di tanto in tanto, però, anche le pellicole ad alto budget riescono a fare breccia nel cuore dei critici. Ma quali sono i film più costosi di sempre? Ecco la classifica delle pellicole che hanno vantato un budget stratosferico.

Opere dal budget extra-lusso

Ci sono opere cinematografiche che, con pochi soldi, sono entrate nell’immaginario collettivo di tutti.

Pensiamo ad esempio a un film culto comedi George Romero. Il film fu girato con pochissimi soldi ed è diventato uno dei franchiste più famosi nella storia del cinema, tanto da diventare il prototipo di intere saghe sugli zombie. Come dicevamo, esistono poi i film d’autore, opere che non possono essere facilmente etichettate in un preciso genere, ma nelle quali il regista mostra la propria visione del mondo e della vita rivolgendosi a un pubblico più impegnato intellettualmente. C’è poi il cinema, quello che diventa una vera e propria industria e che quindi deve puntare su obiettivi chiari, ossia portare le persone in sala e guadagnare un sacco di soldi.

Quando ci si approccia a una forma d’arte in questo modo, allora è naturale che il prodotto in questione sia sostanzialmente basato su trend ormai consolidati, ma soprattutto proponga un’offerta dai contenuti esteticamente ricchi, i quali necessitano di un certo budget. Se vogliamo vedere un film d’azione, allora sarà necessario spendere un bel po’ di soldi per rendere le scene action (inseguimenti, esplosioni, combattimenti) particolarmente realistiche. Stessa cosa se ci approcciamo a un film di fantascienza, il quale necessita di scenari, attrezzature e altro ancora, tutte necessariamente sofisticate e futuristiche. Per fare tutto ciò, insomma, c’è bisogno di molto denaro.

Film più costosi di sempre, la classifica

Per non parlare poi dei salari deglipiù amati, i quali garantiscono di portare una certa fetta di pubblico in sala solo per la loro presenza, e per questo si fanno pagare fior di quattrini.

La situazione in cui versa oggi la sala cinematografica non è delle migliori. Gli incassi del cinema sono ai minimi stagionali nel nostro paese, e spesso sono le pellicole leggere, i cosiddetti Blockbuster, a dare un po’ di respiro agli esercenti. Ciò detto, quali sono i film più costosi si sempre? Ecco finalmente la classifica di tutti i tempi:

Star Wars: Il risveglio della forza – 447 milioni di budget Jurassic World: Fallen Kingdom – 432 milioni di budget Star Wars: L’ascesa di Skywalker – 416 milioni di budget Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides – 379 milioni di budget Avengers: Age of Ultron – 365 milioni di budget Avengers: Endgame – 356 milioni di budget Avatar: La via dell’acqua – 350 milioni di budget Fast X – 340 milioni di budget Avengers: Infinity War – 325 milioni di budget Pirati dei Caraibi: At world’s end – 300 milioni di budget Star Wars: Gli ultimi Jedi – 300 milioni di budget Doctor Strange nel multiverso della follia – 295 milioni di budget Indiana Jones e il quadrante del destino – 295 milioni di budget Mission: Impossible 7 – 291 milioni di budget Solo: A Star Wars Story – 271 milioni di budget Jurassic World Dominion – 265 milioni di budget John Carter – 264 milioni di budget Batman v Superman – 263 milioni di budget Rapunzel – 260 milioni di budget Il re leone (2019) – 260 milioni di budget

Una top 20 da paura che ci dice che Star Wars rimane uno dei franchiste più dispendiosi sotto questo aspetto. Due dei film della saga sono sul podio. Chi credeva che i film Marvel fossero stati più costosi, rimarrà deluso.

