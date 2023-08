Mostra del Cinema 2023, tutti i film in concorso

Il 30 agosto è la data da segnare in calendario per la nuova Mostra del Cinema di Venezia 2023. Una edizione davvero storica, visto che saranno presenti anche grandi nomi che hanno fatto la storia della settima arte, come Polanski, Allen e Fincher. Ma quali sono i film in gara? Ecco l’elenco completo delle pellicole che parteciperanno all’evento.

Un’edizione imperdibile

Dal 30 agosto al 9 settembre si aprono le porte della nuova Mostra del Cinema 2023 che si terrà a Venezia. La direzione è affidata ancora una volta ad Alberto Barbera, il quale per quest’anno ha stilato una giuria di tutto rispetto. Ecco chi saranno i giudici:

Saleh Bakri, attore (Palestina)

Jane Campion, regista e sceneggiatrice (Nuova Zelanda)

Mia Hansen-Løve, regista e sceneggiatrice (Francia)

Gabriele Mainetti, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico (Italia)

Martin McDonagh, regista, sceneggiatore e drammaturgo (Irlanda, Regno Unito)

Santiago Mitre, regista e sceneggiatore (Argentina)

Laura Poitras, documentarista (Stati Uniti d’America)

Shu Qi, attrice e modella (Taiwan, Hong Kong)

Il presidente della giuria sarà invece Damien Chazelle, grande regista statunitense. Si tratta dell’80esima edizione della nota mostra cinematografica. Quest’anno il film di apertura sarà Comandante, pellicola diretta da Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino, il quale interpreta il ruolo di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Comandante Cappellini durante la seconda guerra mondiale. L’opera debutterà proprio il 30 agosto, con l’apertura della Mostra. Sono 6 in tutto i film italiani in gara: Stefano Sollima con Adagio, il già citato Edoardo De Angelis con Comandante, Pietro Castellitto con la sua nuova regia Enea, Saverio Costanzo con Finalmente l’alba, Matteo Garrone con Io capitano e Giorgio Diritti con Lubo.

Particolarmente interessante anche la locandina di manifesto di questa 80esima edizione, opera dell’artista Lorenzo Mattotti: “Si ispira alla tradizione del cinema on the road e vuole in questo modo esprimere sentimenti di libertà, di avventura, di scoperta di nuovi territori. Ho giocato con la grafica per rappresentare mondi nuovi da esplorare attraverso il Cinema. Siamo convinti che ci sia un grande futuro proprio per il Cinema che guarda lontano e si avventura verso nuove strade. Inoltre, quest’anno la Mostra festeggia la sua 80. edizione e abbiamo voluto ricordarlo nel numero che appare sulla targa di un’automobile di fantasia. Naturalmente sono tanti i film che possono essere evocati guardando questa immagine, ad esempio Il sorpasso, Easy Rider o Thelma e Louise. Ciascuno trovi il suo film on the road. È un augurio per il Cinema, che vada lontano e corra verso il futuro. Un futuro fatto di esplorazioni, alla ricerca di nuove frontiere: un Cinema luminoso e colorato”, ha dichiarato l’autore.

Film Mostra del Cinema 2023

Passiamo finalmente ai film in concorso, ecco tutte le pellicole che gareggiano per vincere questa ennesima edizione del festival, diretto ancora una volta da Barbera.

Mercoledì 30 Agosto – Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino (Italia)

Giovedì 31 Agosto – El conde di Pablo Larraín con Jaime Vadell (Cile)

Giovedì 31 Agosto – Ferrari di Michael Mann con Adam Driver, Penélope Cruz (USA)

Giovedì 31 Agosto – Dogman di Luc Besson con Caleb Landry Jones (Francia)

Venerdì 1 Settembre – Bastarden di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen (Danimarca, Germania, Svezia)

Venerdì 1 Settembre – Povere creature! di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo (Irlanda)

Venerdì 1 Settembre – Finalmente l’alba di Saverio Costanzo con Lily James, Rebecca Antonaci, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe (Italia)

Sabato 2 Settembre – Adagio di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea

Italia)

Sabato 2 Settembre – Maestro di Bradley Cooper con Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Maya Hawke (USA)

Domenica 3 Settembre – Die Theorie von Allem di Timm Kröger con Jan Bülow, Olivia Ross (Germania, Austria, Svizzera)

Domenica 3 Settembre – La Bête di Bertrand Bonello con Léa Seydoux (Francia, Canada)

Domenica 3 Settembre – The Killer di David Fincher con Michael Fassbender, Tilda Swinton (USA)

Lunedì 4 Settembre – Aku wa sonzaishinai (Il male non esiste) di Ryūsuke Hamaguchi con Hitoshi Omika (Giappone)

Lunedì 4 Settembre – Priscilla di Sofia Coppola con Cailee Spaeny, Jacob Elordi (USA)

Martedì 5 Settembre – Zielona granica (Il confine verde) di Agnieszka Holland con Jalal Altawil (Repubblica Ceca, Polonia, Belgio)

Martedì 5 Settembre – Enea di Pietro Castellitto con Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli (Italia)

Mercoledì 6 Settembre – Io capitano di Matteo Garrone con Seydou Sarr, Moustapha Fall (Italia, Francia)

Mercoledì 6 Settembre – Origin di Ava DuVernay con Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal (USA)

Giovedì 7 Settembre – Holly di Fien Troch (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia)

Giovedì 7 Settembre – Lubo di Giorgio Diritti con Franz Rogowski (Italia, Svizzera)

Venerdì 8 Settembre – Hors-Saison di Stéphane Brizé con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher (Francia)

Venerdì 8 Settembre – Kobieta z… di Małgorzata Szumowska e Michał Englert con Małgorzata Hajewska-Krzysztofik (Polonia, Svezia)

Venerdì 8 Settembre – Memory di Michel Franco con Jessica Chastain, Peter Sarsgaard (Messico, USA)

Riassumendo…