Fila alle poste, ecco il trucco per saltarla e non perdere tempo

Il tempo è denaro, lo sanno bene coloro che fanno sempre le cose di corsa. Una delle situazioni più snervanti e odiose è senza dubbio la fila alle Poste Italiane. Quante volte ci siamo trovati bloccati allo sportello per fare una commissione che in realtà ci avrebbe richiesto pochi minuti? In questo caso, si rischia di passare intere mattinate per una semplice operazione, cosa che poi ci può compromettere un’intera giornata. Per fortuna esistono dei sistemi che ci aiutano a non perdere tempo.

Il sostegno della tanto vituperata tecnologia

Un’operazione di 5 minuti diventa un vero e proprio incubo quando rimaniamo bloccati nella fila delle Poste. E già, perché come noi anche tanti altri cittadini sono in fila a fare magari commissioni molto più lunghe e che richiedono più tempo. Per non parlare poi del imprevisti, tipo il terminale che non funziona, la connessione che fa i capricci, il cliente che ha dimenticato qualche particolare documento e cerca di ovviare con altre informazioni. Tutte cose che rallentano la coda e che ci fanno perdere ancora più tempo. Tanto che spesso, quando facciamo un discorso con un amico il quale ci propone un’uscita mattutina, ci sentiamo dire: “domani non posso, devo andare alle Poste”, intendendo che quasi sicuramente ci perderà tutta la mattinata.

Ma come fare quindi per saltare la fila alle Poste e riuscire a svolgere la mansione necessaria in poco tempo? In realtà, ad aiutarci è proprio la tanto contestata tecnologia, che in questo periodo sta facendo molto parlare di sé a causa delle sospette implicazioni dell’intelligenza artificiale. Il sistema più semplice per risparmiare tempo è quello di prenotare il ticket tramite le applicazioni disponibili. Basta scaricare l’App Ufficio Postale o BancoPosta e inserire la data e l’orario preferito per prendere un appuntamento con l’ufficio postale di riferimento, quello più vicino alla vostra casa o lavoro. Per evitare code e ritardi lunghi, il cliente vedrà il codice di prenotazione sul display una volta arrivati all’ufficio.

Fila alle Poste, stop a perdite di tempo

Quello appena menzionato non è l’unico modo per prenotare un appuntamento con le Poste Italiane. Un altro sistema particolarmente utile e facile da usare è la chat ufficiale delle Poste su WhatsApp. Il numero da salvare in rubrica è 3715003715. Sarà possibile prenotare il ticket parlando in chat con l’operatore virtuale. L’utente riceverà l’Ufficio Postale più vicino in cui prenotare il ticket digitando manualmente l’indirizzo o condividendo la propria posizione. C’è poi il sito ufficiale delle Poste Italiane per saltare la fila. Dopo aver trovato l’ufficio più vicino, basterà cliccare sulla voce Prenota un biglietto. Una volta completata l’operazione verrà inviata una mail sul proprio indirizzo per ufficializzare l’appuntamento.

L’ultima e forse più interessante delle opzioni a disposizione dei cittadini è la funzione “turno digitale”, la quale permette appunto di saltare la coda. Permette agli utenti di mettersi in coda digitalmente. Essi possono ricevere un ticket virtuale scansionando un QR Code visualizzato sullo smartphone e monitorare quand’è il proprio turno direttamente sul dispositivo. Così, nel frattempo, possiamo fare altre commissioni mentre la fila procede e si avvicina il nostro turno. Insomma, ci sono molteplici soluzioni che ci permettono di evitare la fila alle Poste, e sicuramente tali opzioni sono particolarmente gradite anche dagli operatori di sportelo, i quali non saranno invasi da un’utenza numerosa e nervosa.

