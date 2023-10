Tutto pronto per la 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma 2023. L’evento si terrà dal 18 al 29 ottobre e presenterà film, incontri, interviste e molto altro ancora. Si parte domani con il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani. L’evento si terrà all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale e la particolarità di questa edizione che durerà un giorno in più rispetto agli altri anni.

I film in programma giorno per giorno

Come detto, l’apertura della Festa del Cinema di Roma 2023 sarà offerta da C’è ancora domani, film diretto e interpretato da Paola Cortellesi.

“Achilles” – Farhad Delaram;

“Un amor” – Isabel Coixet;

“Avant que les flammes ne s’èteignent” – Mehdi Fikri;

“Blaga’s Lessons” – Stephan Komandarev;

“Black Box” – Ash Özge;

“C’è ancora domani” – Paola Cortellesi;

“Comme un fils” – Nicolas Boukhrief;

“Deth Is a Problem for the Living” – Teemu Nikki;

“La erecciòn de Toribio Bardelli” – Adriàn Saba;

“Fremont” – Babak Jalali;

“Holiday” – Edoardo Gabbriellini;

“The Hypnosis” – Ernst De Geer;

“Mi fanno male i capelli” – Roberta Torre;

“The Monk and the Gun” – Pawo Choying Dorji;

“One Day All This Will Be Yours” – Andreas Öhman;

“Pedàgio” – Carolina Markowicz;

“Un silence” – Jocahim Lafosse;

“Sweet Sue” – Leo Leigh.

Festa del Cinema di Roma 2023

Benché la manifestazione vedrà protagonista anche altre location, le proiezioni principali e soprattutto il red carpet sarà presentato nel già citato Auditorium Parco della Musica, il quale vanta ben 1300 mq di spazio, cosa che trasforma il red carpet dell’evento in un dei più grandi al mondo. L’auditorium è stato intitolato a Ennio Morricone, il grande musicista e autore di indimenticabili colonne sonore scomparso nel 2020. Ecco in ordine alfabetico tutti i film presentati quest’anno con rispettivo regista:

Oltre al red carpet che occuperà sicuramente gli spazi sulle riviste del settore e su quelle di gossip, questo evento rappresenta come sempre un’importante occasione per conoscere quelle che sono le nuove sensibilità artistiche e scoprire quali sono i temi che i cineasti del momento stanno affrontando.

Il più volte citato film della Cortellesi sembra esaustivo in questo senso. Dal trailer abbiamo visto una giovane madre di famiglia affrontare le problematiche del suo nucleo domestico e allo stesso tempo far fronte alla difficoltà economiche andando a lavorare. Viene disegnato il ritratto di una donna vittima delle dinamiche familiari di un tempo che a poco a poco scopre la sua indipendenza. Film di grande, soprattutto in un’Italia che dimostra progressi sul ruolo della donna più a chiacchiere che a fatti.

Ancora oggi infatti si parla di discrepanza tra i sessi e gap gender

“To Leslie” – Michael Morris, USA, 2022, 119’;

“Superluna” – Federico Bondi, Italia, Belgio, 2023, 101’,

“Club Zero” – Jessica Hausner, Austria, UK, Germania, Francia, Danimarca, 2023, 110’;

“One Life” – James Hawes UK, 2022, 110’

Particolarmente interessante anche la retrospettiva offerta ai grandi cineasti che hanno fatto la storia passata, come Dario Argento, Jean Luca Godard, Michel Grondy e Armando Trovajoli. Inoltre, l’attrice Isabella Rossellini riceverà il premio alla carriera. Il programma completo della Festa del Cinema 2023 è consultabile sulla piattaforma ufficiale dedicata all’evento.

