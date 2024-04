Anno davvero stellare per Ferrari quello che è passato agli archivi. il 2023 infatti si è rivelato essere un anno da record per il cavallino rampante della casa di Maranello, e a farsi portavoce dei successi economici e finanziari della Rossa ci ha pensato direttamente John Elkann, presidente del gruppo Stellantis. Vediamo quali sono i principali successi che l’azienda ha messo a segno lo scorso anno.

Un anno da record

Durante l’ultima assemblea degli azionisti, lo stesso Elkann ha fatto il punto della situazione sul meraviglioso 2023 che Ferrari si è messa alle spalle.

“L’unicità di Ferrari nel settore del lusso è evidente non solo nei nostri solidi risultati finanziari, che stabiliscono nuovi record, ma anche nella prevedibilità e nella costanza dei risultati, nonché nel mantenimento delle nostre promesse, tutti fattori che contribuiscono a infondere fiducia negli investitori“.

Si parla di un anno da record e il Presidente ha aperto il suo discorso con parole estremamente incoraggianti: “Ferrari ha chiuso il 2023 con risultati e traguardi record. Nonostante le difficoltà poste da un contesto macroeconomico complesso, si sono confermate la forza del brand Ferrari e la vitalità dell’azienda”. Ai successi economici della casa si aggiungono anche i suoi risultati ottenuti nel Motorsport, ma è senza dubbio nei numeri di vendite che probabilmente gli estimatori deltrovano maggior conforto:

Parole e musica ancora una volta di John Elkann il quale ha voluto rimarcare quanto le vendite di Ferrari confermino che lo status quo è rimasto inalterato e che quando si parla di auto di lusso, Ferrari rimane incontrastata sulla vetta. Particolare interesse c’era poi intorno al piano azionario, e ancora una volta Elkann si dice soddisfatto di quanto ottenuto: “Sono felice di comunicarvi che il 98,7% dei nostri lavoratori in Italia ha aderito a questa iniziativa di successo, che andremo a estendere a tutti i nostri colleghi a livello globale”.

Ferrari di nuovo sul tetto del mondo

Il titolo costruttori manca dal 2008, ma ma vittoria di Le Mans mette finalmente Ferrari nelle condizioni di poter sognare in grande, e magari, perché no, tornare sul tetto del mondo.

“Ferrari continua ad attrarre alcuni dei migliori talenti nazionali e internazionali nei mondi Racing, Sports Cars e Lifestyle. I successi di Ferrari del 2023 sono da attribuire alle donne e agli uomini del Cavallino Rampante. Noi dobbiamo continuare a premiare la loro dedizione e a promuovere il loro senso di appartenenza senza eguali. Abbiamo assistito al raggiungimento di un’incredibile pietra miliare nella storia Ferrari. È stato un giorno indimenticabile, che ci ha ricordato l’importanza di trovare il coraggio e l’umiltà di continuare a migliorare sempre. Sono molti gli aspetti che hanno reso questa elettrizzante vittoria così speciale. Innanzitutto, ha segnato il ritorno vittorioso della Casa di Maranello nella classe regina del WEC, proprio del centenario di questa corsa leggendaria. La vittoria ha messo in evidenza l’approccio unico di Ferrari e ha visto l’intera Casa fare gioco di squadra per contribuire al successo dell’Hypercar“.

I punti salienti…

il 2023 si rivela essere un anno eccezionale per Ferrari;

il piano azionario è stato accettato dal 98,7% dei lavoratori italiani;

la vittoria di Le Mans apre anche nuovi sogni di tornare a vincere anche nel Motorsport.

Del resto, come abbiamo visto, a livello economico e finanziario la casa di Maranello non ha nulla da invidiare ai grandi rivali del settore. Ecco infine le parole di Elkann che hanno chiuso il suo discorso e che fanno da chiusa conclusiva e monito finale a quel che deve venire in futuro: