Esenzione ticket illimitata in Campania, ecco per chi

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 aprile, la giunta regionale campana ha approvato il provvedimento relativo all’esenzione ticket illimitata per i residenti della Regione. Si tratta di un’importante passo per la sanità campana. Ma chi sono i soggetti che possono usufruire di questa agevolazione? Scopriamolo insieme.

Esenzione ticket illimitata in Campania

Ora è diventata illimitata la durata dei codici di esenzione per reddito. Ma chi sono gli aventi diritto? Innanzitutto, possiamo ricordare che tale esenzione era già prevista con codice E02 per tutti i disoccupati e relativi familiari a carico con reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. La novità invece ora riguarda anche gli over 65 (codice E01). Anche per loro dunque è prevista l’esenzione ticket illimitata in Campania. Che la sanità regionale stia adottando un occhio di riguardo nei confronti degli anziani è evidente anche dall’ulteriore intervento fatto.

Stiamo parlando dei 27 milioni stanziati per la realizzazione di progetti a sostegno di tale categorie di persone.

Lo scopo è quello di favorire l’autonomia personale, ma anche la socializzazione, le abilità sociali, il mantenimento del livello culturale al fine di rendere gli anziani in difficoltà economiche inseriti nel contesto sociale del proprio ambiente. Insomma, anche in questo caso la parola d’ordine è inclusività. Si tratta quindi di una seduta che ha dato via libera a una serie di iniziative che vedono finalmente favorita una porzione del nostro paese sempre più numerosa (come testimoniano i numeri sulla popolazione italiana), ma allo stesso tempo sovente abbandonata dalle istituzioni e dai contesti sociali che sono enormemente mutati a seguito della trasformazione digitale del nostro paese.

Le altre iniziative

Non solo esenzione ticket illimitata. La giunta regionale campana ha dibattuto e approvato anche altre interessanti iniziative che meritano di essere menzionate. A tal proposito segnaliamo la novità per gli studenti universitari meritevoli, ai quali è stato aperto un fondo di 60 milioni di euro da destinare agli assegni. Insomma, per la regione Campania ci sono importanti sostegni sia per gli anziani che per i giovani studenti, ma anche per i giovanissimi. Approvato infatti il nuovo direttivo che permette l’accesso gratuito ad attività sportive per i minori nella fascia d’età che va dai 6 ai 15 anni. Tale agevolazione verrà erogata tramite voucher. Ingente lo sforzo anche in questo caso, visto che per questo provvedimento la Regione ha invece reso disponibili 2 milioni e mezzo di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.