Domenica al museo domani 3 novembre 2019: elenco Napoli, Roma e Milano

Domani 3 novembre tornerà l’iniziativa”Domenica al Museo” introdotta nel 2014 da Dario Franceschini che era ed è l’attuale Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Domani sarà una giornata in cui tutti potranno entrare gratis nei musei e nei parchi archeologici statali in quanto l’iniziativa prevede che essi siano aperti al pubblico a zero euro ogni prima domenica del mese.

Detto ciò, ecco l’elenco di quelli visitabili a Napoli, Roma e Milano.

La città di Roma domani 3 novembre in occasione della Domenica al Museo (ecco il link del Ministero dei Beni Culturali che si aggiorna costantemente) aprirà gratuitamente le porte dei suoi siti archeologici, monumenti e giardini . Ecco la lista ad oggi:

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea,

Galleria Spada,

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Galleria Corsini,

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Palazzo Barberini,

Museo delle Civiltà – Museo nazionale d’arte orientale ‘Giuseppe Tucci,

Museo delle Civiltà – Museo nazionale dell’Alto Medioevo,

Museo delle Civiltà – Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari,

Museo delle Civiltà – Museo nazionale preistorico ed etnografico “Luigi Pigorini”,

Museo e Galleria Borghese,

Museo nazionale degli strumenti musicali,

Museo nazionale del Palazzo di Venezia ,

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo,

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia,

Museo nazionale romano – Aula ottagona delle Terme di Diocleziano,

Museo nazionale romano – Crypta Balbi,

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps,

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo,

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano,

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo- Anfiteatro Flavio,

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino,

Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella,

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili e S. Maria Nova,

Parco archeologico di Ostia antica – Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense,

Piramide di Caio Cestio (aperta con visita accompagnata alle 10.30) e

Terme di Caracalla.

Domenica 3 novembre 2019: musei gratis per tutti, elenco a Milano

Milano e tutta la Lombardia darà la possibilità di visitare le sue meraviglie statali a prezzo gratuito.

Mupre, Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica (Brescia, Capo di Ponte),

Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri (Brescia, Capo di Ponte),

Villa Romana ed Antiquarium (Brescia, Desenzano del Garda),

Castello Scaligero di Simione (Brescia, Simione),

Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova (Mantova),

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Simione (Brescia, Simione),

Museo di Palazzo Besta (Sondrio, Teglio)

Museo del Cenacolo Vinciano a Milano e la

Pinacoteca di Brera a Milano.

Domenica al museo: musei gratis il 3 novembre 2019, elenco Napoli

Ecco i siti annunciati dal Ministero dei Beni Culturali che potrebbero essere aggiornati nelle prossime ore:

Chiudiamo con la città del sole e della pizza. A Napoli in occasione della Domenica al Museo gratis, saranno aperti al pubblico in forma del tutto gratuita, i seguenti siti:

Grotta Azzurra via grotta Azzurra,

Parco archeologico dei Campi,

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia,

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico sommerso di Baia,

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco monumentale di Baia,

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale,

Certosa di San Giacomo,

Villa Jovis,

Parco archeologico di Ercolano,

Parco archeologico di Ercolano – Teatro romano,

Parco archeologico di Pompei – Castello di Lettere,

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli,

Certosa e Museo di San Martino,

Museo archeologico nazionale di Napoli,

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana,

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze,

Museo e Real Bosco di Capodimonte,

Palazzo Reale di Napoli,

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei,

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli,

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma e

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis.

