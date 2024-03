Non solo un’alternativa digitale a intesa Sanpaolo, ma un vero e proprio passaggio obbligatorio. Stiamo parlando di Isybank, la banca online che continua a crescere con numeri importanti. Di tale change si era parlato molto nei mesi scorsi, tanto che è dovuto intervenire l’Antitrust per bloccare il passaggio e far riformulare la richiesta da parte della banca ai suoi correntisti. Facciamo il punto della situazione e vediamo cosa cambia.

Si passa alla banca online

Entro il 29 febbraio i correntisti di Intesa Sanpaolo potevano decidere si accettare o rifiutare il passaggio con un semplice click.

Questo perché l’Antitrust aveva bloccato l’operazione automatica obbligando l’istituto di credito a riformulare la sua richiesta, al fine di essere sicuri che tutti gli utenti ne prendessero visione. Si poteva inoltre scegliere tra tre conti correnti differenti, isyLight, isySmart e isyPrime. Questo mese il passaggio diverrà ufficiale, la data da segnare in calendario è infatti quella di lunedì 18 marzo. Oggi Isybank è in netta crescita e vanta 350 mila clienti. Antonio Valitutti,della banca online, ha inoltre aggiunto che le statistiche indicano una crescita di 500 clienti al giorno, il che significa che in un mese la banca virtuale aumenta la propria clientela di circa 15 mila nuovi clienti.

Sono numeri importanti che fanno di Isybank una realtà ormai consolidata. E naturalmente, ad aprile ci si attende che questo numero possa crescere in maniera esponenziale, visto che tra pochi giorni tantissimi clienti di Intesa Sanpaolo passeranno alla suddetta banca. Ma quali sono le differenze rispetto alla tradizionale banca? Naturalmente, il primo su tutti è quello del canone gratuito. È lo tesso Valitutti a sottolineare questo importante punto:

“Il 75% dei clienti migrati ha un canone mensile gratuito. L’indice di soddisfazione dei nostri clienti è molto alto e questo è un risultato fondamentale per continuare a investire nella nostra offerta. Uno dei nostri obiettivi più importanti è acquisire un milione di nuovi clienti entro il 2025”.

Isybank, le offerte proposte

Anche la migrazione è assolutamente gratuita, quindi i clienti di Intesa Sanpaolo non dovranno affrontare alcun costo per passare a Isybank.

Inoltre, le statistiche indicano che sono i giovani a preferire questo tipo di offerta, optando direttamente per un servizio completamente digitale. I clienti under 35 rappresentano infatti un punto di riferimento fin qui fondamentale per la banca online. Ma col tempo sta crescendo anche il numero di clienti che hanno un’età più grande. Prosegue Valitutti: “Di giorno in giorno vediamo crescere l’adesione di clienti oltre i 40 e i 50 anni”. Il canone zero rimane però l’offerta più appetibile e sarò offerto a coloro che apriranno un conto Isybank entro il 15 gennaio 2025. Tra le altrevantaggiose ci sono i prelievi gratuiti in tutto il mondo (salvo commissioni di conversione del circuito internazionale). La grande novità è però il bonifico istantaneo gratuito.

In conclusione vediamo i costi delle tre proposte di Isybank. Isyligh è a zero euro al mese, Isysmart costa 3,90 euro al mese e IsyPremium costa 9,90 euro al mese. Isybank offre la possibilità di acquistare la carta di debito in PVC a 12 euro, mentre le altre due la offrono al cliente gratuitamente. La versione premium ha prelievi gratuiti per tutti gli sportelli, mentre per Light costano 1,10 euro e per Smart 0,40. Come detto, il bonifico istantaneo è gratuito, tranne che per Light, il cui costo è invece di 0,40 euro.

I punti chiave…