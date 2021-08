Covid news di oggi: le ultime novità sul coronavirus, dallo spettro della zona gialla al prezzo dei tamponi calmierato

Ecco le ultime novità sul Covid-19 in Italia e dal mondo. Dai numeri del contagio allo stato del piano vaccinale. In Cina ritorna lo spettro della pandemia mentre l’Iran registra numeri da record. L’attacco hacker alla Regione Lazio, tamponi a prezzi calmierati e la posizione dei sindacati davanti al Green Pass.

Novità Covid in Italia: numero dei contagi e lo spettro della zona gialla

Stando all’ultima rilevazione in Italia salgono a 3.190 il numero dei contagi su 83.223 tamponi processati e 23 decessi. Sale anche il tasso di positività al 3,8%. Le regioni a rischio zona gialla sono Sardegna e Sicilia: in Sardegna terapie intensive al 9%, in Sicilia ricoveri al 10%. Basta adesso un solo nuovo ingresso in terapia intensiva che la Sardegna passa in giallo. Ieri sono saliti a 19 i posti letto occupati da pazienti Covid in emergenza e dato che con 20 contagiati da si arriva al 10% di saturazione delle intensive a questo punto la zona gialla sembra davvero prossima. A Milano 91 nuovi contagi, di cui 44 in città, mentre a Roma

Corrono i vaccini

Secondo quanto riportato dal report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle ore 06:11 di oggi, attualmente le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 32.865.101, ovvero il 60,85% della popolazione over 12.

In Cina torna la paura del Covid-19: tamponi per tutti gli abitanti

Nuovamente la città di Wuhan sotto i riflettori: dopo esattamente un anno dall’ultimo caso di Covid-19 rilevato, lunedì sono stati registrati sette nuovi contagi immediatamente individuati e ricoverati. A seguito di ciò sono stati disposti i tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti, le scuole chiuse e si è imposta un’accelerazione dei vaccini a insegnanti e studenti.

Boom di casi di Covid-19 in Iran

È ora l’Iran il Paese sotto la morsa del Covid-19: nelle ultime 24 ore l’Iran ha registrato un record di 37.189 positivi, portando il numero totale di contagi dall’inizio della pandemia a 3.940.708. Il dato record è il quarto in Iran in due settimane, mentre aumentano le infezioni per quella che secondo le autorità è la “quinta ondata” del virus nel Paese. Sono 91.407 i decessi totali correlati alla pandemia.

Il Green Pass non può essere la scusa per licenziare, i sindacati mettono in guardia

Conto alla rovescia per l’uso del Green Pass nei mezzi di trasporto e in diverse altre occasioni. A farsi sentire adesso sono però i sindacati convocati da Mario Draghi per affrontare il tema del green pass in fabbrica e nei luoghi di lavoro. Secondo quanto riportato dall’Ansa il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha detto che non c’è nessun “no” pregiudiziale sull’utilizzo obbligatorio, ma ha respinto l’ipotesi di sanzioni per chi decide di non vaccinarsi. “Nulla in contrario sul principio all’estensione del Green Pass – afferma Landini – ma non può diventare strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici”.

Tamponi a prezzi più bassi

Nei prossimi giorni, riferisce sempre l’Ansa, è in arrivo un provvedimento che prevede un prezzo calmierato dei tamponi, che potrebbe attestarsi sui 6-7 euro.

Attacco hacker Regione Lazio al sistema informatico per la vaccinazione

Il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti assicura: “Nessun dato sanitario o finanziario è stato trafugato, anche se quanto accaduto resta molto preoccupante. Tutti i dati sono in sicurezza ora vanno trasferiti su altre piattaforme”.