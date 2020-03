Contagi e quarantena, ecco quando finiranno regione per regione

Quando finirà questa terribile crisi della pandemia del Coronavirus in Italia? E’ la domanda che si fanno tutti, e c’è chi ha provato a rispondere con una serie di analisi e statistiche legate alla curva di contagio del Covid 19. Andiamo a vedere secondo questi calcoli quando ci sarà l’azzeramento dei contagi regione per regione.

Coronavirus, quando finirà in Italia?

I cittadini tutti sono provati dalla quarantena, per non parlare poi della tragedia dei morti che ogni giorni sta compilando questo terribile bollettino di guerra che ci viene raccontato intorno alle 18. Quando finirà rutto questo? A provare a dare una risposta i ha pensato l’Einaudi Institute for Economics and Finance. Nell’elenco mancano Marche, Molise e Sardegna, poiché secondo gli esperti al momento i dati disponibili risultano insufficienti per una previsione.

Abruzzo 11 aprile

Basilicata 7 aprile

Calabria 17 aprile

Campania 20 aprile

Emilia Romagna 28 aprile

Friuli Venezia Giulia 10 aprile

Lazio 16 aprile

Liguria 7 aprile

Lombardia 22 aprile

Piemonte 15 aprile

Puglia 9 aprile

Sicilia 14 aprile

Toscana 5 maggio

Trentino Alto Adige 6 aprile

Umbria 7 aprile

Valle D’Aosta 8 aprile

Veneto 14 aprile