Al Nord primeggia Assago (Lombardia), mentre al Centro troviamo Sesto Fiorentino (Toscana) e al Sud il comune di Sestu (Sardegna).Ecco un nuovo studio dedicato al mondo della sostenibilità e della trasformazione digitale. Nasce City Vision Score, una classifica che ci svela i comuni più green e più smart nel nostro paese. Questa prima edizione ci regala la top ten dei posti in cui la trasformazione digitale sta funzionando meglio, con un particolare occhio di riguardo alle scelte rivolte all’azzeramento delle emissioni di carbonio.

Una nuova visione del mondo

Arriva per la prima volta in assoluto uno studio che esamina il livello di smartness dei nostri comuni. Durante l0incontro svoltosi a Padova in occasione dell’evento tra Stati generali delle città intelligenti, è stato presentato uso primo studio realizzato con la consulenza Prokalos. La ricerca ha preso in esame gli oltre 799 comuni presenti sul nostro territorio. A ognuno di loro è stato assegnato un punteggio ottenuto rispondendo a diversi criteri di analisi. Gli indicatori presi in considerazione sono sei:

smart governance;

economy;

environment;

living;

mobility;

people.

Inoltre sono state prese in considerazione anche altri fattori inerenti la qualità della vita che si può riscontrare in questi comuni green e smart, e in tutti gli altri in generale che magari non hanno ottenuto risultati esaltanti. La sostenibilità e l’uso della tecnologia risultano esser ei criteri principali in questa nuova ricerca condotta dagli esperti. Nello specifico, la quota di cittadini che interagisce con la PA attraverso strumenti digitali, il numero di startup presenti sul territorio, la qualità dell’aria, il prezzo medio delle case, il ricorso alla mobilità pubblica, e infine il tasso di occupazione di uomini e donne. Insomma, un quadro completo che in pratica ci illustra quali sono in generale i migliori comuni del nostro bel paese.

Ciò quindi permette, oltre che di dare uno sguardo sul procedere del progresso sostenibile e tecnologico in Italia, anche di tenere sotto controllo quelle che possono rivelarsi come problematiche ancora da risolvere in alcuni luoghi.

Comuni green e smart, la top 10

Naturalmente, si tratta di un premio già ambito, anche se solo alla sua prima edizione.

Ma quali sono dunque i comuni che hanno raggiunti i livelli migliori? La prima classifica si è concentrata sui capoluoghi di provincia. La maggior parte delle città smart si trova al Nord, con una sola eccezione. Al primo posto troviamo Milano, seguita da Trento e Bolzano. Fuori dal podio troviamo nell’ordine Monza, Reggio Emilia e a Bologna. Poi ancora Brescia, Roma (unico comune fuori dal Nord), Padova e Bergamo. La questione della sostenibilità è particolarmente sentita di questi tempi e i comuni green sono quindi una meta che si sta cercando di perseguir in tutto lo stivale. Non mancano però alcune contraddizioni anche da parte della politica, come ad esempio quella della direttiva sulle case green, visto che cade l’obbligo di ristrutturazione per gli edifici con le classi energetiche peggiori.

Ad ogni buon conto, lo studio di City Vision Score procede con gli altri premi, i quali si concentrano sulle micro-realtà. Tra i comuni più piccoli a svettare ci sono Rhêmes-Notre-Dame (Valle d’Aosta) per il Nord, a Lunano (Marche) per il Centro e Ancarano (Abruzzo) per il Sud. Si passa poi ai piccoli comuni: al Nord primeggia Assago (Lombardia), mentre al Centro troviamo Sesto Fiorentino (Toscana) e al Sud il comune di Sestu (Sardegna). Per quanto riguarda le città, note di merito con annesso premio per Imola, Fano, Teramo, Trento, Firenze e Cagliari. Infine, abbiamo le metropoli: vince Milano, seguita da Roma e Torino a completare il podio.

I punti chiave…