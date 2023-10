Nell’ultimo anno i voli aerei sono diventati molto cari, forse troppo. Non è un caso che finita la pandemia di covid-19, non solo le persone sono tornate a viaggiare normalmente, ma la domanda è diventata anche superiore all’offerta, in un un momento in cui i vettori non erano ancora pronti. Da qui gli aumenti dei prezzi dei biglietti aerei, cambiati drasticamente nell’ultimo anno. Complice la minor offerta, l’aumento dei prezzi del carburante e le tensioni internazionali, tutte le compagnie aeree hanno aumentato le tariffe e ormai è praticamente impossibile viaggiare a meno di 50 euro a tratta, molto spesso si tratta anche di una tariffa base senza il bagaglio a mano.

Le 15 compagnie aeree migliori del mondo secondo Readers’ Choice Awards 2023

Nonostante tutto, anche se i prezzi sono spesso esagerati rispetto al passato, le persone continuano a viaggiare e non rinunciano a scegliere quelleche offrono i migliori servizi.

Tra le tante classifiche dedicate alle migliori compagnie aeree del mondo, ce n’è una chiamata Readers’ Choice Awards 2023 promossa da Condé Nast, che premia le 15 migliori in base a un punteggio. Tra quelle prese in considerazione, la migliore in assoluto ha un punteggio di 87. Senza troppe sorprese la migliore compagnia aerea secondo Readers’ Choice Awards 2023 è la Singapore Airlines, che più volte ha ottenuto dei riconoscimenti per la qualità dei servizi, ma anche per la puntualità, l’offerta dei voli e il benessere a bordo, inteso come la gentilezza del personale e il comfort dei posti. Quando si valuta una compagnia, infatti, la maggior parte delle volte, vengono considerate diverse variabili. Subito dietro a Singapore Airline si trova Qatar Airways, seguita da Turkish Airlines che completa il podio. Nessuna italiana è presente tra i 15 migliori vettori internazionali. Di seguito la classifica completa:

Singapore Airlines che ha ottenuto il punteggio di 87.51

Qatar Airways punteggio di 86.87

Turkish Airlines punteggio di 86.48

Emirates punteggio di 86.27

Virgin Atlantic punteggio di 83.19

Cathay Pacific punteggio di 82.14

Air New Zealand punteggio di 80.79

EVA Air punteggio di 80.71

JAL (Japan Airlines) che ha ottenuto il punteggio di 80.53

Etihad Airways punteggio di 79.44

Copa Airlines punteggio di 78.88

ANA (All Nippon Airways) punteggio di 78.64

Air India punteggio di 78.46

Air Tahiti Nui punteggio di 78.21

Korean Air che ha ottenuto il punteggio di 76.73.

Migliori compagnie aeree, Singapore Airline al top per il comfort dei sedili

Per quanto riguarda Singapore Airline, il vettore è al top per il comfort dei sedili, nel servizio in volo e per l’affidabilità.

Qatar Airways, invece, ha ricevuto il maggior apprezzamento per asciugamani caldi e un drink di benvenuto. Mentre Turkish Airline in merito alla cucina, i posti comodi in volo e l’attento servizio in volo. Tra le più apprezzate c’è anche Emirates, che ha ricevuto tutti gli apprezzamenti per il servizio e i servizi in tutte le classi. Allo stesso modo, anche alcune compagnie come Cathay Pacific e la Virgin hanno avuto ottimi punteggi in merito al cibo a bordo, i drink di benvenuto e altri optional come e gli asciugamani caldi a bordo. Come si nota, in questa classifica non sono presenti i vettori low cost, ultimamente alla ribalta per la faccenda del bagaglio a mano compreso nel prezzo