L’Italia, come gli altri Paesi del mondo, vive quest’anno la sua prima estate facendo i conti con la campagna di vaccinazione contro il coronavirus ancora in corso. Chi ha ricevuto solo la prima dose e ha il richiamo del vaccino nelle prossime settimane si trova nella situazione di dover gestire una duplice situazione: da una parte convivere con la possibilità di contrarre il Covid non avendo una copertura ottimale dopo una sola dose, dall’altra organizzarsi in modo da far combaciare la data della seconda dose con il periodo di ferie richiesto in precedenza.

In questo articolo vi spieghiamo come spostare la data per il richiamo del vaccino.

Covid-19, la procedura per spostare la data del richiamo regione per regione

Lombardia: chiamare il numero verde 800.00.99.66 o modificare l’appuntamento tramite il sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Lazio: rivolgersi al Call Center dedicato chiamando il numero 06.164.161.841

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia: chiamare il numero verde 800.00.99.66

Campania: inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Valle d’Aosta: chiamare il numero di telefono 0165 544825

Piemonte: chiamare il numero verde 800.95.77.95.

Come spostare il richiamo vaccino nelle altre regioni

Liguria: chiamare il call center al numero 800.938.818 (servizio disponibile dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Provincia di Bolzano: chiamare il numero 0471 100 999

Provincia di Trento: chiedere informazioni al call center chiamando il numero telefonico 800.867.388

Veneto: accedere al portale regionale dedicato alla prenotazione del vaccino e gestire da lì la data del richiamo

Friuli Venezia Giulia: contattare il call center regionale al numero 0434 223522

Emilia Romagna: chiamare il call center del Cup o dell’Asl della propria provincia

Toscana: chiamare il numero di telefono 0559077777

Umbria: compilare il modulo online disponibile al link https://forms.

gle/GTLecfq7NN9XFxFQ6Puglia: contattare il numero verde regionale 800.71.39.31.

In tuto ciò va anche detto che alcune Regioni danno la possibilità ai turisti di vaccinarsi in vacanza. E’ il caso di Liguria, Piemonte, Veneto, Marche, Emilia Romagna e altre che permettono a chi soggiorna per un tot di tempo per fare la seconda dose.

