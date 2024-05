I numeri non sono più quelli di una volta, ma in Italia convolare a nozze non è qualcosa che abbiamo del tutto cancellato. Sono tani i matrimoni in arrivo con la bella stagione, momento perfetto per celebrare l’unione, visto il bel tempo a fare da cornice alla giornata celebrativa. Ma quali sono le città che ne ospiteranno di più in questo 2024? Lo studio ci viene offerto dagli esperti di Matrimonio.it, ecco cosa ha scoperto.

La classifica delle città dove ci si sposa di più

Sul succitato sito le coppie possono trovare tanti suggerimenti per il loro matrimonio, e per questo motivo la piattaforma può parlare a ragion veduta di un vero e proprio studio, visto che al suo interno è possibile ottenere dalle ricerche degli utenti dei risultati relativi alle città scelte per fare da cornice al fatidico giorno.

Oltre a scoprire le località più gettonate, la piattaforma è in grado di dirci anche quali sono i mesi preferiti dagli italiani. Al rimo posto abbiamo settembre con il 30%, seguito da giugno con il 20% e luglio a completare il podio con il 14%. Il sabato è invece il giorno della settimana preferito per convolare a, mente martedì e mercoledì sono quelli meno gettonati.

Ma andiamo ora finalmente a scoprire quali sono le città dove ci saranno più matrimoni in questo 2024. Al decimo posto con l’1,7% troviamo Bergamo. La città lombarda quindi si posiziona all’ultimo posto di questa interessante classifica. In nona posizione rimaniamo in Lombardia, dove troviamo invece Brescia con l’1,9%. Lo scorso anno la città in questione era ultima nella top 10. La classifica del 2024 prosegue con l’ottava posizione, occupata da Salerno. Si scende quindi in Campania per questo posto e la percentuale sale al 2,2%. In settima posizione troviamo una città siciliana, stiamo parlando di Catania, dove la percentuale in questo caso sale al 2,5%.

Matrimoni 2024, le città preferite per sposarsi

Per la sesta posizione torniamo al Nord e voliamo in Piemonte, precisamente a Torino. La città piemontese conferma dunque la stessa posizione dello scorso anno e la percentuale per questo 2024 è del 3,1%. Siamo nella zona calda ed entriamo nella top 5. Si torna in Sicilia per questo quinto posto, posizione occupata da Palermo con una percentuale di 3,2. Appena sotto il podio troviamo invece la Puglia e nello specifico la città di Bari. Il 3,3% dei fidanzati italiani hanno scelto questa città per scambiarsi gli anelli e il fatidico sì. Si tratta di un miglioramento di posizione per la città pugliese, visto che lo scorso anno si era invece posizionata al quinto posto.

Ed eccoci finalmente giunti sul podio delle città che avranno più matrimoni quest’anno in Italia. Al terzo posto troviamo Milano. Il capoluogo lombardo è comunque molto distanziata dalle altre due che vedremo a breve e ottiene solo il 4,3% delle preferenze dei futuri sposi. C’è comunque da aggiungere che la Lombardia si prende la sua bella soddisfazione, visto che con il 18,8% complessivo risulta essere la Regione italiana dove ci si sposa di più. Al secondo posto troviamo invece con il 7% la nostra capitala, Roma. Tornando a parlare di classifiche regionali, il Lazio è al secondo posto con il 9,8%. Infine, al primo posto nella classifica delle città con più matrimoni nel 2024 troviamo Napoli. Qui ci saranno il 7,4% dei matrimoni nazionali e la città partenopea quindi conferma il suo primato mantenendo la stessa posizione che aveva ottenuto nel 2023.

