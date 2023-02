Cioccolatini Lindt-Lindor ritirati dal mercato per allergeni: ecco i lotti interessati dal richiamo

Nuove allerte alimentari colpiscono anche un marchio di cioccolatini molto famoso. Nelle ultime ore, infatti, il ministero della Salute ha deciso di richiamare dei lotti di cioccolatini Lindt-Lindor. Quando si acquista un prodotto al supermercato o nei negozi, soprattutto prodotti alimentari, è sempre bene fare attenzione e prima di consumarlo, non è sbagliato dare un’occhiata al sito del ministero della Salute per verificare i richiami settimanali. I cibi acquistati nei supermercati o negozi sono sicuri ma capita, di tanto in tanto, di trovare dei lotti richiamati per vari motivi: dalla presenza di tracce di listeria, salmonella, allergeni o altri tipi di sostanze, che determinano un ritiro per precauzione. Proprio come era successo giorni fa con le mandorle sgusciate.

Cioccolatini Lindt-Lindor ritirati dal mercato, il motivo del ritiro e cosa fare

Nel caso dei cioccolatini Lindt ritirati dal mercato, si tratta di un ritiro per il rischio allergeni. Il richiamo dei cioccolatini riguarda le praline con cioccolato al latte e morbido ripieno in confezioni a forma di cuore, che però sono vendute anche sfuse. Ci troviamo di fronte, in sostanza, ad un errore di confezionamento dove non è stata riportata la presenza del pistacchio anche se si legge sulle confezioni “Può contenere nocciole ed altra frutta a guscio“.

Nel sito del Ministero si legge che il richiamo si è reso necessario per:

“La possibile presenza di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al pistacchio (a forma di cuore) inserite in confezioni dove non è dichiarata la presenza del pistacchio come ingrediente”

Il problema, insomma, è che soggetti allergici o intolleranti al pistacchio possono avere problemi con questi lotti. Per questo motivo si invita sempre a non consumare il prodotto e portarlo nel punto vendita dove lo si è acquistato.

Ecco i lotti interessati

Ma quali sono i lotti interessati dal richiamo?

Come anticipato sono le confezioni con scatola a forma di cuore da 178 grammi:

L250230 con scadenza 31/12/2023

L252230 con scadenza 30/11/2023

L298330 con scadenza 31/01/2024

L251230 con scadenza 31/12/2023.

Interessata anche la scatola a forma di cuore da 96 grammi. In questo caso i lotti sono:

L250230 con scadenza 31/12/2023

L250231 con scadenza 30/11/2023

L251230 con scadenza 31/12/2023

L298330 con scadenza 31/01/2024.

Lattina a forma di cuore. Lotti numero:

L550200 con scadenza 31/12/2023

L349200 con scadenza 31/12/2023.

Nel sito del Ministero si parla anche dei cioccolatini sfusi in espositore L198310 con scadenza 31/01/2024.

Nel caso in oggetto riferito al ritiro dei cioccolatini Lindt, il problema è l’eventuale allergia o intolleranza di alcuni soggetti al pistacchio. Per tutti gli altri non ci sono rischi, quindi li possono consumare tranquillamente.