Addio temperature miti per il nostro paese, l’autunno è ufficialmente iniziato, ma il clima è quasi invernale. Colpa del ciclone d’Islanda, il quale è già arrivato anche in Italia e minaccia previsioni meteo davvero burrascose. Insomma, la depressione subpolare atlantica fa piombare l’Italia in pieno autunno con piogge previste anche nel weekend. Quali sono le città che ne saranno più colpite?

Previsioni meteo, l’inverno sta arrivando

L’Inverno sta arrivando, dicevano nella famosa serie Game of Thrones. Il ciclone d’Islanda è in piena attività.

Si tratta di un’area di bassa pressione che rappresenta il motore di tutte le perturbazioni che stanno arrivando ora nel nostro paese. Secondo gli esperti, questasarà causa di ulteriori peggioramenti in Italia anche nei giorni a venire. Insomma, possiamo dire tranquillamente addio per sempre al clima mite che ha caratterizzato queste prime settimane di autunno fino ad oggi. A destare particolare interesse e preoccupazione è una nuova perturbazione atlantica, spinta sempre dal ciclone islandese, ha appena raggiunto l’Italia. Fenomeno che ha causato subito le primeprima nelle regioni del nord-ovest, poi anche sul versante tirrenico.

Nella serata di ieri tali fenomeni si sono poi aggiunti anche nelle regioni del nord-est e del sud. In giornata, si attende un aumento dell’intensità di questo fenomeno. Le zone che preoccupano di più gli esperti, sono quelle recentemente colpite dal forte maltempo e dall’alluvione. Questo perché, dati i fenomeni precedenti che le hanno già viste protagoniste, i terreni sono saturi e non è possibile escludere nuove rapide piene fluviali. Se vi attendete la neve, allora avrete anche quella. La perturbazione del ciclone infatti porterà anche quella, in particolare sulle Alpi fino ai 1000 metri di quota e, localmente, sull’Appennino settentrionale fino ai 1500 metri. La data di ieri, 0 novembre, segna quindi ufficialmente la fine dell’estate in tutta Italia e le temperature che sono arrivate addirittura a 29 gradi al sud negli ultimi giorni, spariranno completamente.

Ciclone sull’Italia, le regioni colpite dalla pioggia

Il mese di novembre ci porta nel pieno dell’autunno e da ieri le temperature sono scese su tutto lo stivale. Nella giornata di oggi 10 novembre però la situazione si fa ancora più burrascosa. Altro calo delle temperature a causa della perturbazione atlantica ancora attiva. Attese schiarite al Nord-Ovest ma ancora tante piogge sulle regioni tirreniche e sul Triveneto. IN questa zona, in particolare, si formerà un ciclone secondario che gli esperti meteo chiamano in gergo Venezia Low, poiché si tratta di un fenomeno già noto e che si ripete con una certa frequenza. Si tratta infatti di un evento che si viene a creare a causa della bassa pressione che caratterizza questo periodo dell’anno. Già stasera però è atteso un miglioramento della situazione per questa zona del paese.

Anche nel nostro paese, gli esperti si stanno accorgendo che i cambiamenti climatici determinano sempre di più le condizioni del nostro vivere, tanto che c’è chi chiede la polizza case obbligatoria proprio per evitare spese colossali in caso di calamità. Tornando al meteo, ci sarà un tempo bizzarro invece durante il weekend. L’11 novembre andrà contro la tradizione. In questa giornata si festeggia San Martino e solitamente la tradizione afferma che il tempo migliora di qualche giorno. Stavolta invece non ci sarà alcun miglioramento, a riprova che queste tradizioni spesso sono semplici superstizioni che lasciano il tempo che trova. Per l’occasione i meteorologi hanno ribattezzato l’evento come Ciclone di San Martino. Niente piccola estate dunque, quest’anno, bensì pioggia in abbondanza. Ad essere particolarmente colpite quest’anno saranno le regioni del Sud, mentre per la giornata di domenica le piogge si estenderanno anche alle zone centrali del nostro Paese.

I punti più importanti…

il ciclone che arriva dall’Islanda piomba sul nostro paese e porta in picchiata le temperature;

attese piogge nel weekend, soprattutto al sud e nel centro;

domenica leggero miglioramento al nord, con un cielo prevalentemente soleggiato.

Al Nord troveremo invece un tempo più soleggiato.