ChatGPT ora può navigare su internet, l’aggiornamento decisivo

Adesso potrebbero davvero non esserci più limiti per ChatGPT. La popolare intelligenza artificiale creata da OpenAI sta per fare il grande passo. Il nuovo aggiornamento infatti le permette di navigare su internet, al fine di ottenere informazioni aggiornate sugli eventi del momento. Si tratta di un upgrade definitivo che promette di rendere l’algoritmo della chatbot praticamente onnipotente.

Arriva l’accesso a internet

La differenza sostanziale che distingueva ChatGPT da altri assistenti virtuali come Bard o Bing, era l’impossibilità di accedere a internet da parte del software sviluppato da OpenAI. Con la sigla GPT infatti si intende Generative Pre-trained Trasformer. Ciò significa che tale algoritmo era basato su AI generativa reimpostata. Il suo apprendimento si fermava alla data in cui è stato completato il processo, ossia settembre 2021. Alcuni utenti infatti avranno ricevuto la seguente risposta dalla chat, quando essa non era in grado di rispondere a una determinata domanda basata soprattutto sull’attualità: Mi dispiace, ma la mia formazione si interrompe a settembre 2021, quindi non sono in grado di fornire informazioni aggiornate o accurate su eventi, dati o sviluppi successivi a tale data.

In sostanza, tutto ciò che è accaduto dopo tale data, non può essere conosciuto dal software. Ad esempio, se si chiedono informazioni sulla successione della Regina Elisabetta in Inghilterra, la chat non sa rispondere, poiché non è nemmeno al corrente della morte della regione. Ciò però è valido fino ad oggi, e quindi sarebbe meglio parlare al passato con tale affermazione negativa. Da questo momento infatti le cose stanno per cambiare enormemente, visto che il nuovo aggiornamento consentirà a ChatGPT di scandagliare il web per avere accesso alle infinite informazioni proposte da internet.

ChatGPT ha accesso all’internet

In realtà, non è il primo tentativo da parte di OpenAI di rendere la sua intelligenza artificiale ancora più performante e onnisciente. In passato però il problema fu che il plugin introdotto non era protetto, quindi anche gli utenti non abbonati riuscivano a sfruttare tale funzione. Ragion per cui, l’azienda fu costretta a rimuoverlo.

La navigazione in internet con Browse with Bing torna ad essere disponibile. L’azienda ha risolto le vulnerabilità del plugin e ora il software ha accesso a tutte le informazioni presenti sul web. Ciò significa che sarà aggiornato sui fatti accaduti dopo il settembre del 2021. A darne l’annuncio è la stessa azienda con un comunicato via Twitter che, ricorderete, ora si chiama X dopo l’avvento di Elon Musk alla proprietà:

“Abbiamo ricevuto parecchi feedback. Gli aggiornamenti includono il tracciamento del file robots.txt e l’identificazione degli user agent, in modo che i siti possano controllare il modo in cui ChatGPT interagisce con loro”.

Per motivi di privacy rimangono però fuori dalla supervisione dei crawler alcuni siti, i quali temono una violazione dei propri copyright. Parliamo di siti come New York Times, Washington Post, The Guardian, Reuters, CNN, Amazon, Wikihow, Quora, Shutterstock e Indeed. Naturalmente, il web è un universo ormai quasi sterminato e non sarà difficile per ChatGPT riuscire a raccogliere le informazioni che le occorre in altri portali scandagliando la rete. Naturalmente, tale funzione non sarà disponibile per tutti, ma solo per gli account Plus, ossia coloro che pagano 20 euro al mese. Le aziende potranno sfruttare invece il profilo Enterprise per utilizzare la piattaforma e godere di tutte le funzioni che essa dispone. Insomma, l‘aggiornamento di OpenAI rischia davvero rivoluzionare ulteriormente il mondo della tecnologia e fare dell’intelligenza artificiale un vero e proprio essere capace di conoscere qualsiasi cosa.

I punti chiave…