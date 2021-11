Case a 1 euro: tutti i comuni dove l’iniziativa è ancora attiva nel 2021

In vista del nuovo anno avete deciso di dare una svolta alla vostra vita, acquistando una delle case a 1 euro in vendita nel nostro Paese? Per l’occasione, ne approfittiamo per ricordare la lista dei comuni italiani dove l’iniziativa è ancora attiva. Tutte le città presenti nell’elenco qui sotto si trovano nella pagina “Case a 1 euro in vendita 2021” di casea1euro.it, il sito ufficiale del progetto.

I comuni che aderiscono all’iniziativa ribattezzata Case a 1 euro hanno l’obiettivo di recuperare vecchi edifici del centro storico e rivitalizzare l’economia del proprio territorio. L’acquisto, che prevede la spesa simbolica di 1 euro, deve essere accompagnato dall’impegno di ristrutturare l’edificio entro un determinato periodo di tempo stabilito dal bando di ciascun comune.

Case a 1 euro in Sicilia nel 2021

I comuni della Sicilia in cui è attivo il bando delle case a 1 euro sono:

Augusta (provincia di Siracusa)

Castel di Lucio (provincia di Messina)

Castiglione di Sicilia (provincia di Catania)

Mussomeli (provincia di Caltanissetta)

Pettineo (provincia di Messina)

Sambuca di Sicilia (provincia di Agrigento)

San Piero Patti (provincia di Messina)

Salemi (provincia di Trapani)*

*il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 31 agosto.

Case a un euro in Sardegna nel 2021

Romana (provincia di Sassari)

Case a un euro in Calabria nel 2021

Albidona (provincia di Cosenza)

Belcastro (provincia di Catanzaro)

Bisignano (provincia di Cosenza)

Case a 1 euro in Basilicata nel 2021

Acerenza (provincia di Potenza)

Case a 1 euro in Campania nel 2021

Pietramelara (provincia di Caserta)

Case a un euro in Puglia nel 2021

Biccari (provincia di Foggia)

Candela (provincia di Foggia)

Case a un euro in Abruzzo nel 2021

Casoli (provincia di Chieti)

Pratola Peligna (provincia dell’Aquila)

Case a un euro nel Lazio 2021

Santi Cosma e Damiano (provincia di Latina)

Maenza (provincia di Latina)

Case a un euro in Liguria nel 2021

Triora (provincia di Imperia)

Case a un euro in Valle d’Aosta nel 2021

Oyace (provincia di Aosta).

Vedi anche: Case a 1 euro, tutti (ma proprio tutti) i Comuni dove è attiva l’iniziativa nell’estate 2021