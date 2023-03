Cosa sta succedendo alle cartucce non originali Hp anche sulle stampanti vecchie?

La stampante al giorno d’oggi serve molto, non quanto uno smartphone ma quasi. Si tratta infatti di uno strumento molto sottovalutato ma che sarebbe utilissimo tenere in casa. Il prezzo alle volte è anche irrisorio ma sono le cartucce quelle che fanno lievitare i costi. Proprio per questo in molti optano per quelle non originali. Hp, però, non vuole più che ciò accada dichiarando guerra a questa tipologia di cartucce. Ha spiegato, infatti, che il controllo della Sicurezza Dinamica potrà essere esteso anche alle stampanti più vecchie. Chi riusciva, quindi, con pochi euro ad acquistare un bella scorta, ora non potrà più farlo.

Su questo tema si è parlato di recente, esattamente a gennaio, quando le associazioni dei consumatori premevano affinché si dichiarassero illegali i metodi mediante i quali si bloccano le cartucce di terze parti. Tale pratica, infatti, secondo queste ultime, impediva la concorrenza nel mercato delle cartucce. L’Acgm, invece, non è intervenuta come si sperava.

Perché la stampante è diventata sempre più importante

Ha solo chiesto a Epson e Lexmark di comunicare in modo più trasparente che una cartuccia non originale non funziona su quella determinata stampante. Ma, oggi, invece, cosa sta succedendo con le cartucce non originali Hp?

È sempre più utile avere una stampante in casa per stampare tutti i documenti che servono e in molti usano cartucce non originali per risparmiare. Questa pratica, però, con Hp terminerà. La società di tecnologia statunitense, infatti, sta continuando con la politica di blocco delle cartucce di inchiostro non originali sulle sue stampanti.

Ma come? Con l’aggiornamento del firmware anche per i modelli più vecchi. Dday aggiunge però che lo sta facendo senza dare preavviso ai clienti.

La faccenda della cartucce non originali bloccate o penalizzate da Hp, comunque, non è nuova: già nel 2016 iniziarono a comparire sugli schermi delle stampanti dei messaggi nei quali si parlava di danneggiamento cartucce o blocchi per motivi di sicurezza. Proprio per questo Hp è stata anche sanzionata.

Quali novità?

La novità di adesso è che l’azienda dovrà obbligatoriamente scrivere sulla confezione della stampante che essa funziona soltanto con cartucce originali.

L’Agcm ha inoltre vietato ad Hp di installare firmware con i quali avrebbe potuto disporre dei dati di funzionamento delle stampanti. In più l’Autorità ha obbligato Hp a garantire l’assistenza delle periferiche che montano delle cartucce che non sono originali.

Le lamentele, intanto, sono all’ordine del giorno come quelle di coloro che hanno stampanti OfficeJet 6978 e 6968ù che sono addirittura fuori produzione, Nonostante questo, però, presentano anch’esse dei problemi di stampa con cartucce non originali.

Le stampanti Hp sono state sempre tra le più economiche sul mercato. La politica dell’azienda era infatti quella di far pagare poco tali dispositivi e guadagnare poi sulle cartucce. Con la crescita del mercato di quelle clonate e non originali, tutto ciò però non è accaduto per cui Hp ha introdotto i chip e la Sicurezza Dinamica. L’azienda avrebbe potuto però avvisare gli utenti dell’aggiornamento del firmware in modo tale da creare meno problemi.

