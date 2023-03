Dai Caraibi alla laguna veneziana: ecco 10 isolotti da affittare senza spendere una fortuna

Tutti almeno una volta nella vita avranno desiderato di vivere una vacanza da sogno su un’isola privata per godere del sole, del mare e della spiaggia in tutta tranquillità. Tale sogno, che tutti credono che sia riservato solo a pochi, in realtà può essere alla portata di molti. Doveviaggi ha infatti diramato una lista di isolotti da affittare senza che vi sia la necessità di spendere necessariamente una fortuna.

Per godere dello spettacolo mozzafiato delle acque e della barriera corallina, quindi, non bisogna necessariamente sopravvivere a un naufragio o a un incidente aereo come nel caso di Lost.

Ecco allora dove è possibile andare perdendosi nella bellezza della natura.

Dove andare?

Tra i 10 isolotti da affittare senza spendere troppo, come suggerisce Doveviaggi, c’è quello di Bigeh in Egitto. Quest’isola è il posto ideale per coloro che vogliono conoscere la cultura nubiana. Inoltre si può dormire in casette di fango che dispongono di camere molto accoglienti.

C’è anche un ristorante dalla cui terrazza si può godere della vista del tempio di Philae. Il prezzo parte da 84 euro a notte.

Nelle Filippine c’è invece la Brother Island dove c’è posto massimo per 39 persone per cui ci si potrà davvero rilassare e godere della spiaggia bianca, della barriera corallina e delle palme senza alcuna calca. Ovviamente in questo paradiso il costo sale e arriva a circa 600 euro a notte per due persone, il soggiorno minimo è però di due notti.

Nella lista compare anche l’Australia con Pumpkin Island situata in mezzo alla barriera corallina. Qui è possibile incontrare non solo tartarughe marine ma anche delfini. Il prezzo di questo posto idilliaco è di circa 1600 euro a notte indipendentemente dal numero degli ospiti (massimo 33) per cui si potrebbe arrivare a spendere anche solo 50 euro a notte.

Nei Caraibi c’è Sugar Loaf a largo di Grenada dove il prezzo parte da circa 400 euro a notte indipendentemente dal numero degli ospiti. In tale luogo si alloggia in un cottage rustico proprio sulla spiaggia.

C’è poi Viirelaid in Estonia, si tratta di un’isola che è possibile affittare da soli o con gli amici al prezzo di 1860 euro a notte, il gruppo massimo dovrà essere di 25 persone. Infine in Colombia c’è Isla Rosa, un isolotto circondato dalla barriera corallina dove gli ospiti vengono coccolati 24 ore al giorno su 24. Il costo è di 1160 euro a notte a prescindere dal numero degli ospiti. È anche possibile pagare 77 euro a notte in quanto c’è un alloggio per 15 persone mentre la pensione completa costa 44 euro circa.

Infine

Ci sono anche isolotti da affittare perché si vuole semplicemente godere della massima quiete e uno di questi è Trevor Islet che si trova nella Columbia Britannica (Canada). Qui possono soggiornare massimo quattro persone in contemporanea perché l’isolotto è molto piccolo, il prezzo parte da 270 euro indipendentemente dal numero degli ospiti.

Il sogno dei Caraibi è King Lewey’s Island in Belize dove al massimo ci possono stare 28 persone, il prezzo totale per affittare l’isola è di 2400 euro a notte.

Sempre in Europa, ma stavolta in Francia, c’è Coz Castel in Bretagna. La particolarità di questo luogo è che due volte al giorno, l’isolotto è circondato dalla marea per diverse ore, il prezzo è di 318 euro a notte.

Infine dall’elenco di Doveviaggi c’è anche Falconera nella laguna veneziana. Durante il soggiorno si può godere dell’isola in esclusiva o in compagnia ammirando i fenicotteri rosa o facendo un’escursione a Venezia. Si parte da circa 40 euro a notte.

[email protected]