Caffè in capsule: le migliori marche senza pesticidi secondo l’ultimo test

La rivista 60 Millions de Consommateurs ha svolto un nuovo test sui caffè in capsule. In totale l’analisi ha riguardato 18 marche, alcune delle quale in vendita anche nei supermercati italiani. Dai risultati è emerso che nessun prodotto presenta tracce di pesticidi. Un’ottima notizia, quindi, a maggior ragione se si pensa che la pianta da cui poi si prelevano i chicchi di caffè non è esente da malattie. Se da una parte è vero che l’uso di pesticidi è frequente, dall’altra è importante che non se ne trovi poi traccia nel prodotto finale. Per quanto riguarda il caffè, al 99,9% ciò si deve al processo di tostatura, tramite cui si distruggono le molecole dei fitofarmaci.

Test sul caffè in capsule: i risultati

Il test della rivista dei consumatori francesi ha rinvenuto in tutti i caffè in capsule tracce di acrilammide, ossia l’ammide dell’acido acrilico. Come riporta in un articolo di qualche anno fa l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), è “probabile che l’acrilammide negli alimenti possa aumentare il rischio di cancro, anche se non è certo negli esseri umani”.

Classifica sulle migliori marche

L’EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare) invita invece le persone a limitarne il consumo, rassicurando dall’altra parte che il rischio di contrarre il cancro “è molto basso”.

Nel corso del test, la rivista francese ha trovato anche gli idrocarburi policiclici aromatici (meglio conosciuti con la sigla IPA), sebbene in quantità modeste. Nella scheda a loro dedicata sul sito del Ministero della Salute italiano, gli idrocarburi aromatici policiclici sono definiti “un ampio gruppo di composti organici, per lo più non volatili, che nell’aria indoor si trovano in parte in fase di vapore e in parte adsorbiti su particolato”.

Per quanto riguarda gli effetti sulla Salute, la scheda datata al 2015 del ministero della Salute sottolinea che gli IPA “possono provocare tumore cutanei per contatto e tumori polmonari per via respiratoria”, raccomandando di “mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile”.

Ma passiamo ora ai risultati della classifica sulle migliori marche di caffè in capsule. Al primo posto le capsule Espresso di Auchan Bio, seguono quelle di Starbucks e U Espresso. Il prodotto di Auchan ottiene il punteggio più alto (18). Mentre Starbucks si ferma a 16,5, con U Espresso che condivide il punteggio 16 con Nespresso Capriccio Intensità 5 e Senseo. Al settimo posto c’è l’altro marchio italiano Nescafé Espresso Intensità 5 a quota 15, tra Bio Village e Grand’mere. Chiudono le prime 10 posizioni i caffè in capsule di L’Or e Carte Noiri