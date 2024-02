Febbraio è un mese alquanto particolare, anzi probabilmente è il più singolare di tutti. Non solo perché presenta meno giorni rispetti a tutti gli altri mesi, ma ha anche la particolarità di variare ogni 4 anni. Quest’anno infatti sarà di 29 giorni, e non 28. Ma quanto ne risente la busta paga a causa del numero dei giorni ridotto? Vediamo di fare due calcoli a tal proposito.

Meno soldi a fine mese?

Non mancano le sorprese in busta paga con il mese più corto dell’anno.

Quest’anno, per effetto del bisestile, si allunga un po’ e come visto conta un giorno in più. Ma quanto guadagnano i lavoratori e quali divergenze ci sono tra chi è pagato a ore e chi a mensilità? Facendo il punto della situazione ci accorgeremo che il valore dello stipendio non sempre a dire il vero ne risulta ridotto, nonostante i giorni siano in meno. Il problema di febbraio, infatti, è proprio questo. Per molti lavoratori avere meno giorni in calendario equivale a prendere meno soldi e di questi tempi si tratta di una mazzata non da poco. I rincari per l’inflazione infatti spaventano non poco e asi rischia davvero di fare i salti mortali per arrivare a fine mese.

Come detto, il 2024 si caratterizza però per un febbraio più corposo rispetto al solito. I giorni sono 29 invece di 28 e questo per alcuni lavoratori comporta qualche soldo in più in busta paga. A questo punto però diventa interessante capire quali sono le differenze tra i due sistemi di paga già citati precedentemente, ossia quello orario e quello mensilizzato. Per quanto riguarda il primo caso, ossia la paga in base alle ore lavorate, il lavoratore effettivamente riceve il proprio compenso in busta paga in base al tempo effettivo impiegato a lavorare. Quella mensilizzata invece prevede un fisso indipendente dalle ore lavorate.

Busta paga a febbraio, qualche esempio pratico

In questo secondo caso, però, le assenze non retribuite e le ore straordinarie vengono gestite separatamente dal sistema mensile.

Possiamo fare qualche esempio pratico per capire quanto effettivamente le ore di lavoro vadano a incidere nella busta paga di febbraio. Un operaio ad esempio percepirà circa 160 euro in meno in questo mese. Questo perché a gennaio avrà lavorato 160 ore totali (calcolando 20 giorni al mese) mentre a febbraio ne lavorerà soltanto 144 (calcolando quindi due giorni in meno, quindi 18 giorni in tutto il mese. Con una paga da 10 euro all’ora per 8 ore di lavoro al giorno, possiamo quindi arrivare a un totale di 1600 euro mensili a gennaio. Nel mese di febbraio, invece, perdendo i due giorni di lavoro, quindi 16 ore in meno, arriverà a prendere soltanto 1440 euro.

Una impiegata che ha invece il suo contratto di lavoro basato sulla mensilizzazione, allora non avrà differenze in busta paga in base alle ore lavorate. Se il suo contratto prevede 2000 euro mensili, sarà questa la somma che si ritroverà sullo stipendio, indipendentemente dai giorni effettivi lavorati. Da ciò quindi si evince che il problema di febbraio si ripercuote maggiormente per gli operai, solitamente soggetti appunto a paghe orarie, mentre impiegati e altri con paga mensilizzata non ne risentiranno affatto.

I punti chiave…