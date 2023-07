Bonus studenti non pagato: che fine hanno fatto i soldi?

Il voucher Io Studio, ossia il bonus studenti per le famiglie a basso reddito, sembra sparito. La stagione scolastica 2021/22 prevedeva, come ogni anno, 200 euro per l’acquisto di libri e materiale scolastico agli studenti che fanno parte di nuclei familiari con ISEE basso, ma dove sono finiti i soldi?

I soldi sono scomparsi non ve n’è più traccia

Sono 18 mila gli studenti del Lazio con famiglie a basso reddito che stanno ancora aspettando il bonus studenti. L’annuncio per presentare la domanda viene sempre presentato a fine anno, ma stavolta qualcosa è andato storto. Quando infatti a giugno scorso gli aventi diritto si sono attivati per presentare la nuova domanda, hanno provato anche a chiedere come mai quella dell’anno precedente non era stata ancora ottenuta. Cosa è andato storto per la trance 2021/22? Le domande in tutta Italia erano state inoltrate ai singoli Comuni, come previsto dal d. lgs. 63/2017 che istituiva le borse.

Si tratta di per è di una prassi già abbastanza insolita, visto che i solvi servirebbero a inizio anno scolastico, e non alla fine.

Insomma, gli italiani si erano ormai abituati al fatto di dover anticipare la somma per l’acquisto di libri, per poi ricevere il bonus studenti ad anno terminato. Anche perché tale buono arrivava poi con 6 mesi di ritardo, ossia in inverno, quando anche il nuovo anno scolastico era pienamente iniziato. Stavolta però la macchina, già di per sé parecchio traballante, si è completamente inceppata e mancano all’appello i soldi del bonus della stagione scolastica 2021/22. Insomma, a oltre un anno di distanza, gli studenti non hanno ancora visto un soldo degli euro promessi. Chi fine hanno fatto? Per cercare di capirlo, visto che non è arrivata nessuna spiegazione ufficiale, dobbiamo indagare sul bando.

Bonus studenti, che fine ha fatto quello del Lazio?

Il bonus studenti è regionale, ciò significa che ogni regione stabilisce i criteri e le modalità di tale agevolazione. Come detto, nell’occhio del ciclone ci è finto quello del Lazio. Sul bando si legge che tale contributo è erogato per gli alunni di scuole medie e superiori in forma di rimborso per l’acquisto di libri di testo e materiale scolastico. Il rimborso è rivolto a tutte le famiglie con reddito inferiore ai 30 mila euro. Il valore dell’agevolazione varia da 150 a 200 euro a seconda del grado della scuola frequentata. Si legge inoltre che è possibile richiedere il contributo fino ad esaurimento risorse. E qui giungiamo a quello che potrebbe essere il nocciolo della questione;

sono finite le risorse? È questa l’unica ipotesi che ci viene da avanzare in merito alla mancata erogazione del bonus studenti nel Lazio. Si tratta di una risposta decisamente forzata, quasi tirata per i capelli, ma in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della Regione, non possiamo che affidarci alle nostre intuizioni, accontentandoci (per modo di dire) di questa spiegazione, per quanto poco probabile. Cosa ne sarà quindi dei soldi previsti per le famiglie in questione? Probabilmente una spiegazione ufficiale prima o poi verrà fuori, quindi non ci resta che attendere.

In sintesi…