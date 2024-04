Quando si parla di sostenibilità, quello dell’energia green è senza dubbio uno degli elementi che più balzano alla nostra attenzione e il bonus fotovoltaico 2024 è senza dubbio lo strumento migliore in questo momento per investire nelle forme alternative ed ecosostenibili risparmiando. Vediamo quali sono le agevolazioni previste per quest’anno.

Un’occasione da sfruttare

A dire il vero, non c’è un vero e proprio bonus fotovoltaico a cui fare riferimento per quanto riguarda l’istallazione di impianti ad hoc. Esistono però una serie di agevolazioni che ci permettono di rientrare in questa voce e ottenere in pratica lo stesso obiettivo, ossia permetterci di installare un impianto fotovoltaico risparmiando qualche soldino sui costi di installazione.

Ad esempio è possibile a tal proposito sfruttare il bonus ristrutturazione, ma la lista è lunga visto che ci sono anche altri aiuti da poter sfruttare a tale scopo. Facciamo quindi il punto della situazione e vediamo quali sono le agevolazioni proposte che in sostanza vanno a sostituire quello che è il2024.

Oltre a quello della ristrutturazione c’è infatti il nuovo superbonus, ma anche il cosiddetto reddito energetico. Inoltre per risparmiare sull’installazione dell’impianto esiste anche l’opzione Iva agevolata. Vediamo quindi una per una al fine di offrire al lettore la possibilità di scegliere quella che più si addice alle sue necessità ed esigenze. Partiamo dal bonus ristrutturazione. Si tratta di una agevolazione che permette di ottenere una detrazione Irpef del 50% sulla spesa, per un totale di 96 mila euro per tutto l’anno. Il termine infatti è fissato per il 31 dicembre 2024. L’agevolazione in questione è offerta per chi vuole installare l’impianto fotovoltaico e anche il sistema di accumulo. Abbiamo invece citato il reddito energetico come altre possibili soluzioni per avere un’alternativa allo specifico bonus fotovoltaico. Si tratta di un contributo a fondo perduto che permette di installare l’impianto in questione completamente gratis.

Bonus fotovoltaico 2024, le soluzioni alternative

Come detto, quest’anno non c’è uno specifico bonus fotovoltaico, o quanto meno non esiste una agevolazione con tale nome. Ci sono però diverse misure che in pratica lo sostituendo assolvendo allo stesso compito, ossia farci risparmiare sulla sua installazione. Tra questi il più interessante è senza dubbio il reddito energetico. Come dicevamo, si tratta di una misura atta Ada agevolare la sostenibilità incentivandone la messa in pratica. È rivolto a coloro che hanno ISEE inferiore a 15 mila euro, oppure ISEE a 30 mila euro con 4 figli nel nucleo familiare. Ebbene, in questi due casi l’installazione è completamente gratis. E cosa dire invece del nuovo superbonus? In questo caso è possibile sfruttare un’agevolazione del 70% sulla spesa totale riservata ai condomini.

Parliamo quindi di una misura rivolta a chi vive in un condominio e vuole effettuare la riqualificazione energetica dell’immobile che prevede il miglioramento di due classi energetiche, appunto. E infine come ultima soluzione c’è l’Iva agevolata, che si tratta invece di una misura sempre sostitutiva del bonus fotovoltaico ma in questo caso rivolta a privati ed aziende. L’incentivo consiste nella riduzione dell’Iva dal 22 al 10% sia per l’installazione dell’impianto, che per l’acquisto di pannelli. Insomma, un’ottima soluzione per le imprese che vogliono dare una mano alla sostenibilità del Paese.

