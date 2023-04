Quali bonus sono previsti per far fronte all’aumento delle bollette

Una nuova agevolazione è in arrivo per gli italiani. Il rincaro dei prezzi relativi all’energia elettrica e al gas sta preoccupando non poco e per l’occasione sono pronti due bonus bollette che senza dubbio aiuteranno le famiglie a far fronte all’aumento. Infatti, oltre al già noto bonus sociale, il decreto legge ha approvato in data 30 marzo anche un altro incentivo denominato bonus riscaldamento. Vediamo di cosa si tratta e come fare domanda.

Bonus bollette, novità in arrivo

Come dicevamo, il bonus sociale che permette di ricevere importanti sconti sulle bollette di luce e gas è già attivo, mentre per il quarto trimestre di queso 2023 avremo anche il bonus riscaldamento. Sono queste le due misure che il Governo ha individuato per combattere il caro energia in arrivo. Secondo gli esperti, infatti, sta per arrivare una nuova mazzata, sempre a seguito di inflazione e crisi economica. Sono diverse le agevolazioni che le famiglie con basso reddito possono richiedere, come ad esempio quella relativa agli affitti, ma in questo caso a spaventare sono soprattutto i rincari delle utenze.

Per questo motivo ora gli italiani avranno un bonus in più.

Proprio in giornata sono attesi gli emendamenti in commissione Finanze alla Camera. E dire che negli ultimi mesi le cose erano andate decisamente meglio per i consumi. Il gas in particolare ha registrato un calo del prezzo non da poco, con bollette in media scese del 13,4% a marzo. Le cose però potrebbero presto precipitare. E lo stesso presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, a lanciare l’allarme. Già in estate le cose potrebbero cambiare ed è quindi anticiparsi per prevenire i rincari. Per quanto riguarda il bonus sociale, non c’è bisogno di troppe presentazioni, crediamo. Può riceverlo chi ha un contratto di fornitura gas e luce con ISEE fino a 15 mila euro.

Incentivi per i riscaldamenti

In caso di 4 figli a carico, la soglia si alza a 30 mila euro.

Interessante invece e tutto da scoprire il nuovo bonus riscaldamenti. Si tratta di un contributo in quota fissa e differenziato per zone climatiche, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie che non usufruiscono già del bonus sociale. Tale contributo arriverà soltanto se a media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso supererà la soglia di 45 euro/mWh su base mensile. Per quanto riguarda i requisiti di questo nuovo bonus bollette, sarà il Governo a stabilire di quali si tratta a breve, mentre come sempre l’Arera si occuperà di applicare tale agevolazione alle famiglie bisognose.