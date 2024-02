La data fatidica è ormai vicina, dopo il gas, anche l’energia dirà addio al mercato tutelato a partire dal primo luglio. Le bollette luce saranno quindi assoggettate al mercato libero, ma non tutti gli italiani probabilmente riusciranno a scegliere autonomamente tra i tanti fornitori disponibili nel nostro paese. Per questo motivo è stato istituito un servizio a tutele graduali, ossia automaticamente verrà assegnato un operatore.

Gli operatori per le varie città

Con l’arrivo di nuovi rincari per l’inflazione le preoccupazioni degli italiani non sono mai poche, e anche per le utenze come la bolletta luce non mancano le preoccupazioni.

Area Nord 1 (Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli),

Area Nord 2 (Parma, Piacenza, Torino provincia),

Area Nord 5 (Brescia, Milano comune),

Area Nord 9 (Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste),

Area Nord 10 (Bolzano, Trento, Vicenza),

Area Nord 11 (Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona),

Area Centro 4 (Roma comune).

Il servizio a tutele graduali permette agli italiani di passare al mercato libero prendendo il fornitore della propria zona in automatico. Il territorio italiano è stato suddiviso in 26 mar-aree. Ognuna è finita all’asta ed è stata “acquistata” da un operatore. Vediamo di quali si tratta. L’Enel si accaparra ben 7, vediamo di quali si tratta e quali città comprendo:

Ecco invece quelle assegnate a Hera:

Area Nord 6 (Cremona, Genova, La Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara),

Area Nord 7 (Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia),

Area Nord 8 (Bergamo, Sondrio, Udine),

Area Nord 12 (Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia),

Area Centro 1 (Ascoli Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo),

Area Centro 3 (Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo),

Area Sud 4 (Chieti, Forlì-Cesena, L’Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo).

Bollette luce, le altre macro-aree

Proseguiamo la nostra carrellata dedicata alle macroeconomia-aree per scoprire in che modo i fornitori di energia elettrica offriranno i propri servizi e quindi da quali operatori ci arriveranno le specifiche bollette luce. Ecco le macro-aree che si è invece conquistato Edison:

Area Sud 3 (Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena),

Area Sud 5 (Bari, Frosinone, Latina),

Area Sud 8 (Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio Calabria, Vibo Valentia),

Area Sud 9 (Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa).

Illumia si è invece aggiudicato 3 macro-aree, eccole elencate:

Area Nord 3 (Como, Torino comune, Varese),

Area Centro 2 (Firenze, Roma provincia),

Area Sud 1 (Napoli provincia, Nuoro, Sassari).

Sono solo due invece le zone affidate ad A2A:

Area Sud 2 (Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna),

Area Sud 10 (Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani).

Stesso numero di zone assegnate anche ad Iren:

Area Sud 6 (Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto),

Area Sud 7 (Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia).

Ecco infine quelle assegnate invece a E.

Area Nord 4 (Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona).

ON:

Queste dunque le 26 macro-aree che i fornitori si sono suddivisi. Naturalmente, la fine del mercato tutelato apporterà delle modifiche alle bollette della luce, ma i consumatori si pongono la domanda più importante; si risparmierà? Secondo le stime effettuate da Consumerismo No Profit e Assium chi decide di rimanere nel servizio a tutele graduali, potrò avere un risparmio di circa 187 euro all’anno per un consumo medio annuo di 2.750 kWh rispetto al mercato tutelato. Rispetto al mercato libero invece il risparmio per chi passa al servizio a tutele graduali avrà un risparmio ancora maggiore, visto che si parla di circa il 60% in meno di spesa.

