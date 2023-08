Blue Beetle, il flop d’incassi è forse immeritato, ma ora la DC rischia

Non ci sono ormai più parole per descrivere la debacle che Warner Bros e DC Studios stanno perpetrando. Anche Blue Beetle è stato un flop clamoroso. Ma la notizia è che stavolta per molti appare davvero immeritato, visto che il passaparola è stato molto positivo e il film sembrava aver messo d’accordo un po’ tutti. Ma quanto ha incassato?

Ormai sono dei disaster movie

Scommettiamo che si potrebbe lanciare un nuovo meme sui film della DC che continuano a fare fiasco al botteghino. Dopo The Flash, la Warner deve incassare un altro duro colpo con Blue Beetle, il film che presenta al grande pubblico un altro supereroe della distinta concorrenza. I produttori pensavano che avrebbe funzionato portare sullo schermo una strizzata d’occhio esplicita alla comunità latina degli Stati Uniti e c’è ancora chi spera che questo possa incentivare alla visione del film nelle sale. Ma a dire il vero, sembra ormai che proprio nulla possa salvare la DC dalla debacle.

C’è poi chi dà la colpa alla tempesta tropicale, cosa che sicuramente non ha giovato. È proprio la Warner a menzionare calamità di questo tipo per giustificare l’ennesimo flop della sua produzione.

C’è da dire che però è riuscita a consolarsi subito, visto che Barbe sta invece andando alla grande. Certo, si starà mangiando le mani per aver rotto con Christopher Nolan, visto quanto sia andato bene Oppenheimer ora che è passato alla Universal. Ad ogni modo, quel che interessai vertici dell’azienda è riuscire a risollevare un franchise che sembra proprio non riuscire più a ripetere i successi di Aquaman e Wonder Woman. Ora la DC punta tutto proprio su Jason Momoa per riuscire a chiudere almeno in bellezza un franchise che arranca da anni, visto che l’ultima pellicola dei DC Studios intesi come saga del DCEU sarà Aquaman 2. Il film uscirà in Italia il 25 dicembre, ma c’è chi teme un altro flop stavolta per la presenza di Amber Heard. si era parlato di una sostituzione addirittura con Paris Hilton (a questo punto meglio la Heard), ma poi tutto pare rientrato e l’attrice più odiata d’America dovrebbe continuare a ricoprire il ruolo di Mera, l’interesse sentimentale del principe Arthur.

Blue Beetle, quanto ha incassato?

Ma ora bando alle ciance e concentriamoci una volta per tutte sugli incassi di questo ennesimo cinecomic. Blue Beetle ha debuttato negli Stati Uniti con un incasso di 25,4 milioni di dollari, una cifra nettamente inferiore allo già scarso Shazam! Furia degli Dei, che si ferma a 30,1 milioni. Si sperava nel passaparola, che pure è stato positivo, visto che il film è così privo di pretese che alla fine risulta essere molto divertente. E invece niente da fare. a libello globale infatti il film ha incassato solo 43 milioni nella prima settimana, ma difficilmente riuscirà a superare i 100 nel resto della sua programmazione. Si tratta di un flop clamoroso se pensiamo che il film è costato infatti più di 105 milioni di dollari (più le spese di marketing) e che quindi, per essere in attivo, dovrebbe guadagnare almeno il triplo.

Cosa ci attende quindi ora? James Gunn ha da tempo annunciato che la saga è al capolinea, tanto che ha già preparato la scaletta per i prossimi film che disegneranno il nuovo universo fumettistico della Warner Bros. Ecco i titoli già annunciati per il Capitolo 1 del nuovo universo filmico:

Creature Commandos

Waller

Superman: Legacy

Lanterns

The Authority

Lost Paradise

The Brave and the Bold

The Batman 2

Booster Gold

Supergirl: Woman of Tomorrow

Swamp Thing

Funzioneranno queste pellicole? Sicuramente l’attesa per alcuni di questi titoli è alta, soprattutto per il nuovo Batman, ossia The Brave and the Bold. Si spera anche si faccia un degno Swamp Thing, magari ispirato alla lunga rum di Alan Moore.

Riassumendo…

grande flop di incassi per Blue Beetle, ennesima debacle per la Distinta Concorrenza al cinema;

il film è costato 105 milioni e ha incassato meno di 50 milioni in tutto il mondo;

ormai si attende solo il funerale di questa lunga saga di supereroi, ultimo titolo sarà Aquaman 2 a dicembre.

Il primo grande nome però sarà Superman Legacy in arrivo l’11 luglio 2025. Per quella data la DC e la Warner dovranno preparare tutto alla perfezione, se non vorranno perdere altri soldi.