Blocco auto diesel euro 6: ecco quando e dove scatterà il divieto

Tempi duri per chi possiede certi tipi di auto e in futuro potrebbe essere obbligato a cambiarla. La realizzazione della transizione ecologica è un passo molto importante da fare. E sicuramente parte anche dal blocco auto diesel Euro 6 per limitare le emissioni inquinanti.

Per gli automobilisti non si tratta di una notizia positiva. Ciò significa che chi possiede questo tipo di auto sarà obbligato a cambiarla nei prossimi anni. Dal 2035, poi, non si venderanno più le auto a motore termico ma si punterà solo all’elettrico, un altro grande cambiamento che però sarà anticipato dal blocco di alcuni motori.

Blocco auto diesel euro 6, ecco in qualr città scatta in futuro. Si parte da Milano

Le auto euro 6 sono tutte quelle immatricolate dal 1 settembre 2015 e nei prossimi anni già in alcune città saranno bloccate. Si parte da Milano, che entro il 2030 si è posta come obiettivo la lotta all’inquinamento e il limite all’accesso dei veicoli inquinanti nell’area B.

Cosa cambierà a Roma, Bologna e Torino

Dal 1 ottobre 2024 a Milano saranno bloccate le auto diesel Euro 6 acquistati dopo il 31 dicembre 2018. Dal 1 ottobre 2027 toccherà al blocco delle auto diesel Euro 6 acquistati prima del 31 dicembre 2018. E ancora dal 1 ottobre 2029 sarà la volta del blocco diesel Euro 6 d-Temp e d e dal 1 ottobre 2030 si partirà con il blocco totale di tutti i veicoli diesel. Tra un anno e mezzo, quindi, il Comune di Milano inizierà ad applicare le nuove regole partendo dalle diesel Euro 6 acquistati dopo il 31 dicembre 2018.

Anche Roma viaggia sulla stessa lunghezza d’onda. Essendo i livelli di smog più bassi, le limitazioni di queste categorie di auto saranno limitate solo alla fascia verde della città.

Questa va dalle zone limitrofe al centro storico a all’anello ferroviario. Nel caso in cui i livelli di smog siano alti per 8 giorni consecutivi scatta il blocco del traffico per gli euro 6 e i veicoli a benzina dalle 07.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Sempre a Roma, dal 1° novembre 2023 in Fascia Verde è previsto lo stop alle auto diesel Euro 4 nella fascia oraria 7:30-20:30. Infine, dal 1° novembre 2024 in Fascia Verde stop alle auto diesel Euro 5.Per quanto riguarda città come, dove pure i livelli di inquinamento sono alti, per adesso non ci sono blocchi alle auto diesel euro 6 . A Torino,ad esempio, grazie alla neve caduta negli ultimi giorni, il semaforo anti smog è tornato al colore bianco. Questo significa lo stop al blocco dei diesel Euro 5 per il trasporto persone. E quello Euro 3 e 4 per i veicoli adibiti al trasporto merci, che andrà avanti almeno fino a mercoledì, quando i livelli saranno di nuovo alti e entrerà in vigore il livello 0 con le sole misure strutturali di limitazione del traffico.