Birre artigianali, ecco le più amate dagli italiani

Quando si parla di birre, quelle artigianali risultano essere sempre una spanna se non di più, sopra quelle industriali. E del resto, è così per praticamente tutte le cose, non poteva certo fare eccezione la birra, la cui lavorazione è una vera e propria arte. Ma quali sono quelle più amate dagli italiani?

Birre artigianali, gli italiani la adorano

Gli italiani, quando si tratta di alimentazione, che sia mangiare o anche bere, rimangono degli esperti.

Tra le migliori birre artigianali ci sono quelle ambrate, le bionde leggere, quelle bionde strong, le lambic e fruttate, le non filtrate e le scure leggere. La scelta naturalmente è molto vasta, ma oltre agli, anche i neofiti possono essere in grado di distinguere abbastanza facilmente una birra artigianale da una prodotta in copia a livello industriale. Nel primo caso la schiuma si mantiene più a lungo, gli aromi sono molto più presenti e anche lo stesso colore risulta essere distintivo. Insomma, gusto, vista e olfatto ne palesano le differenze chiaramente.

Una delle birre artigianali più apprezzate anche dalle nostre parti è la Ipa, la Belgian Ale e la Pale Ale. Si tratta di birre ambrate che contengono una maggiore quantità di malto ambrato rispetto alle normali birre chiare. Gli appassionati italici poi saltano tranquillamente tra le super leggere e quelle strong, e le marche favorite per queste due caratteristiche, oltre alla stessa Ipa ci sono anche le Helles, le Pils e le Kolsch.

Il mondo del web offre la possibilità di sbizzarrirsi alla grande, è infatti oggi possibile acquistare delle birre artigianali molto pregiate online, tra le più amate dagli italiani ci sono le Anchor Porter, Baladin Mama Kriek, Baladin Leon e Anchor Liberty Ale. Insomma, la scelta è vasta, ma prima di passare allo shopping vi suggeriamo di approfondire la materia magari con un amico esperto o consultando un manuale così da scegliere la migliore in base ai vostri specifici gusti.

