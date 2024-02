Altro che unicorno, Bending Spoons è arrivata a una valutazione di ben 2,5 miliardi di dollari e sembra non essere intenzionata a fermarsi. Per il 2024 infatti sta puntando a mezzo miliardi di ricavi e intanto continua ad acquisire nuove piattaforme all’estero. Per chi non la conoscesse, si tratta di una società tech che opera nel campo delle applicazioni. Partita come semplice startup, ora è una realtà consolidata del settore. Ma qual è stato il segreto del suo successo?

Non creare dal nulla, ma migliorare quel che c’è

È questo il segreto del successo di Bending Spoons, o meglio, è quanto meno questo il suo approccio, la sua strategia, che almeno per il momento si è rivelata essere vincente.

“Il nostro approccio è diverso da tutte le altre aziende tech, che puntano a costruire un prodotto nuovo. Noi abbiamo costruito una piattaforma di tecnologia e competenze per identificare un prodotto che ha dimostrato di funzionare, ma nel quale vediamo del potenziale inespresso. A quel punto lo acquisiamo e lo re-immaginiamo”.

Se le altre aziende infatti cercano di creare qualcosa di sempre nuovo, Bending Spoons invece si concentra su quelle che sono le mancanze delle app già esistenti, le acquisisce e le migliora offrendo proprio quel che mancava. Va da sé che poi il vero segreto è farlo bene. Ad ogni buon conto, il co-fondatore e amministratore delegatospiega perfettamente quello che è il piano strategico dell’azienda:

Insomma, acquistare e migliorare un’app già esistente. Con questo stratagemma, Ferrari e soci hanno costruito il loro impero. L’azienda milanese parte nel 2013 con un nome che si ispira al film Matrix e setacciando le invenzioni del web ha fatto la sua fortuna.

Bending Spoons, un successo italiano

La soddisfazione più grande è quella di essere riuscita ad ottenere questo grande successo senza dover abbandonare il proprio Paese. “L’Italia ha avuto poche soddisfazioni dal settore internet negli ultimi 10-15 anni, farlo qui avrebbe avuto un impatto più grande”, dice Luca Ferrari.

Ed è infatti vero che anche a livello mediatico ora i media iniziano a parlare del caso Bending Spoons. Oggi la società detiene la proprietà di oltre 50 app con 100 milioni di utenti attivi in tutto il mondo ogni mese e 500 milioni di download totali. Oggi l’azienda guarda con sempre maggiore interesse al mercato statunitense, perché è lì che si fanno gli affari migliori. A gennaio ha acquistato Mosaic per 160 milioni eper 155 milioni. Quest’ultima nota anche da noi in Italia perché qualche tempo fa era l’app utilizzata dal Movimento 5 Stelle per organizzare i suoi incontri online.

L’obiettivo di Ferrari e soci per questo 2024 è di chiudere con 500 milioni di dollari di ricavi e 250 milioni di profitto. Se da un lato c’è un incessante lavoro da operatore finanziario, dall’altro c’è anche un vero e proprio sviluppo tecnologico volto appunto a migliorare l’app praticamente. Il team è infatti composto da sviluppatori di software ed esperti di intelligenza artificiale. Dei nuovi uffici di Bending Spoons se ne stanno interessando anche i media. L’unica sede fisica è a Milano, ma presto potrebbero arrivarne anche altre nel resto d’Europa, dice Ferrari. Ad ogni modo, la sede milanese sta per spostarsi in via Bonnet 10, e prevede sale relax, stanze di concentrazione, e una sala da dedicare alle attività sportive.

“Crediamo tantissimo nel lavoro di squadra e quindi nell’importanza del posto di lavoro. Abbiamo provato a creare un ufficio che ribadisse la nostra volontà di essere come le più importanti aziende tecnologiche mondiali, mettendo il dipendente al centro”.

