Tante, troppe le contraddizioni mostrate da Report sul settore delle auto elettriche. La puntata andata di recente su Rai Tre sta facendo discutere per le problematiche che sono state evidenziate e che dimostrano che la tanto sbandierata economia green ha non pochi scheletri nell’armadio. Vediamo cosa ci ha mostrato il servizio curato da Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella.

Il servizio di Report

Ci hanno detto che le auto elettriche aiutano l’ambiente, poiché eliminano il problema delle emissioni. Ora però spunta fuori che per essere prodotte, queste vetture hanno bisogno di materiali come nichel, litio, manganese e cobalto.

Si tratta di elementi che viaggiano per migliaia e migliaia di chilometri essendo trasportati da un posto all’altro, e che lasciano una lunga scia di problemi ambientali. Ad esempio, per quanto riguarda il nichel che viene prodotto in Indonesia, la sua produzione ha provocato la deforestazione e ha inquinato le acque, rendendo inaccessibile l’accesso all’acqua potabile. C’è poi un altro aspetto che fa storcere il naso agli ambientalisti. Tracciare l’origine esatta di questi materiali è impossibile, a causa della complessità della filiera. Infatti, la catena di fornitura per arrivare a questiè spesso ignota in alcuni passaggi.

Per non parlare poi del fatto che i diritti dei lavoratori che lavorano in miniera sono spesso pari a zero, o quasi. Spesso chi lavora nella produzione di batterie per auto elettriche si trova a dover fronteggiare situazioni molto pericolose, sia in miniera che in fabbrica. Soprattutto in Africa si sono evidenziate problematiche di questo tipo, con l’aggravante che in alcuni casi si trattava anche di lavoro minorile. Per quanto riguarda invece i problemi di tipo prettamente ambientale, i problemi legati alla transizione energetica riscontrati nella fabbrica tedesca della Tesla, dimostrano che certe contraddizioni sono presenti anche nei Paesi più sviluppati.

Auto elettriche, l’inchiesta shock

Da quanto mostrato nel servizio di Report, il settore delle auto elettriche è tutt’altro che rose e fiori. Ci sono contraddizioni interne che meritano la massima attenzione, soprattutto alla luce di quelle che sono le intenzioni dell’Unione Europea, la quale ha comunicato che dal 2035 verranno vendute nel vecchio continente solo queste vetture. Se però non si terrà conto anche degli aspetti negativi evidenziati dal servizio di Report, si rischia di prendere una decisione cieca e addirittura controproducente. I cambiamenti sono sempre rischiosi, anche quando sono super positivi e non sembrano avere punti deboli. Le capacità di adattamento delle persone sono quasi infinite, ma non per tutti e uno sconvolgimento di questo tipo può essere sempre problematico. Figuriamoci invece quali rischi può comportare un cambiamento che sin da adesso mostra non poche contraddizioni.

Un recente sondaggio ha dimostrato che l’auto elettrica tutti la vogliono, ma nessuno la compra. È probabile che dopo questo servizio, molti si sentiranno ancora più scoraggiati. In realtà, gli stessi consumatori possono avere un ruolo attivo, pretendendo una maggiore trasparenza nella costruzione di questi veicoli. I problemi raccontati nel servizio di Rai Tre non riguardano infatti le auto elettriche in quanto tali, ma piuttosto la produzione spesso non a norma utilizzata nel settore. Sarà quindi necessario che al progresso tecnologico si accompagni anche un diverso approccio mentale da parte di tutti.

