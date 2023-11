C’era da aspettarselo, ma bisognava che una grande azienda ci credesse e puntasse sulla novità. Arrivano le auto con ChatGPT a bordo, ossia vetture dotate di intelligenza artificiale, la stessa creata dalla ormai nota startup OpenAI. Si tratta di una scelta a dir poco rivoluzionaria che potrebbe cambiare per sempre il concetto di guida. Vediamo come funzionano.

La trovata di DS Automobiles

È opera dell’azienda DS Automobiles l’idea di integrare l’intelligenza artificiale di OpenAI all’interno delle macchine.

Le auto con ChatGPT a bordo diventeranno dei veri e propri computer viaggianti, o almeno è questa l’idea che un po’ tutti si stanno facendo ora che la notizia ha catturato l’attenzione dei media. Vediamo più da vicino cosa promettono di fare. In pratica, il popolare modello di linguaggio basato sull’aI generativa creata da OpenAI sarà integrato con i sistemi di DS Automobiles, ossia diventerà compatibile con l’interfaccia multimediale DS Iris System. Ciò significa che le vetture lanciate dall’azienda, nata da una costola di Citroen, avranno un’impronta sempre più tech. La diffusione coinvolgerà le linee DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. Per promuovere quello che si sta rivelando essere un vero e proprio, l’azienda ha pensato di lanciare una interessante promozione.

La promo consiste nel fatto che i primi 20 mila clienti che decideranno di aderire all’iniziativa, potranno provare le auto in questione gratuitamente per sei mesi. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante che tutti gli amenti di motori non possono farsi sfuggire. L’impronta tech di DS Automobiles è ormai notoria. La piattaforma DS Iris System montata sulla plancia delle vetture è da sempre sinonimo di alta tecnologia grazie al suo display touchscreen con tanto di sensori, microfoni e speaker. Con ChatGPT a bordo diventerà ancora più futuristica e tecnologica. Insomma, altro che guida autonoma e auto elettriche, il futuro del mondo dei motori sembra sempre più legato a quello dell’alta tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

Auto con ChatGPT, il futuro è iniziato

Le caratteristiche già presentate dal sistema DS Iris System sono particolarmente innovative. Le sue funzioni prevedono anche la possibilità di connettersi al web per calcolare al meglio i percorsi e offrire tutta una serie di funzioni particolarmente utili, come ad esempio salvare i punti preferiti durante il viaggio e le possibilità di trovare parcheggio in un dato luogo. Le auto con ChatGPT a bordo però potranno migliorare ulteriormente tali funzioni e daranno la possibilità di attuarle con comandi vocali. In pratica, avremo un vero e proprio assistente virtuale mentre stiamo guidando. Potremo ad esempio chiedere dove comprare un determinato prodotto e farci guidare per arrivare a destinazione. L’intelligenza artificiale potrebbe inoltre fungere anche da intrattenitore per gli altri passeggeri a bordo.

Ad esempio, se ci accingiamo a fare un viaggio in famiglia, l’AI di OpenAI potrebbe intrattenere i più piccoli e fare in modo che non risentano del lungo viaggio. Per attivare le funzioni basterà dire la frase “Ok Iris”, un po’ come accade con l’assistente virtuale di Google. In alternativa sarà possibile pigiare sull’apposito pulsante che sarà posizionato sul volante. La diffusione del servizio partirà con l’iniziativa SoundHound AI powered by ChatGPT e sarà disponibile anche in Italia, compresa la promozione per le auto sopra citate relativa ai 6 mesi di prova gratuita per i primi 20 mila clienti che aderiranno all’iniziativa.

