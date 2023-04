Le 5 attrazioni turistiche più popolari d’Europa

Non avete ancora deciso dove andare in vacanza quest’estate? L’ultima classifica di Musement, la piattaforma online per attività, tour, musei, spettacoli ed eventi, arriva in vostro aiuto. Ha stilato, infatti, la classifica delle attrazioni turistiche europee più popolari.

Il nostro bel continente gode di un’ampia offerta culturale, ci sono attrazioni per tutti i gusti. Si parte dal nostro Colosseo fino ad arrivare alla Torre Eiffel e ognuna di esse ha una storia tutta sua e delle caratteristiche specifiche.

La classifica che analizzeremo è basata sul numero di recensioni ricevute su Google: perché non prendere quindi spunto per la prossima vacanza?

La nostra bella Europa

Per realizzare la ricerca, Musement ha analizzato più di 4200 attrazioni in Europa selezionando le più popolari. Con tutte le opere d’arte che ci sono nel vecchio continente non c’è da stupirsi che tanti paesi europei siano tra le destinazioni di viaggio più popolari al mondo.

Ebbene, tra le attrazioni turistiche più popolari d’Europa con oltre 345 mila recensioni, c’è la Fontana di Trevi che fu commissionata da Papa Clemente XII e progettata da Nicola Salvi e poi da Pannini. I romani, lo sanno bene: è uno dei simboli della capitale e ad oggi è visitata da migliaia di persone. C’è un’antica tradizione in merito a questa fontana: si dice che se si getta una moneta nella vasca, dandole la schiena, e poi ci si gira velocemente proprio nel momento in cui essa entra in acqua, si farà sicuramente ritorno a Roma.

È sempre italiana la seconda attrazione turistica più popolare ed è il Colosseo che ottiene 330.361 mila recensioni. Roma al momento si porta a quota 2 sulle altre città europee.

Esso fu costruito tra il 72 e l’80 dopo Cristo per ordine dell’imperatore Vespasiano per ospitare 50 mila spettatori. Durante il periodo di massimo splendore dell’impero, ospitava diversi spettacoli come la lotta tra i gladiatori.

Il terzo posto va invece con 328.972 recensioni alla Torre Eiffel, costruita nel 1889 in occasione dell’Esposizione Universale per il centenario della Rivoluzione Francese. All’inizio, la si voleva demolire, ma poi vista l’altezza strategica, si decise di utilizzarla come piattaforma per le telecomunicazioni durante la guerra. Oggi è il simbolo di Parigi e richiama quasi 7 milioni di visitatori all’anno. Lo sapevate che quando fu inaugurata per salirci bisognava salire 1700 gradini a piedi? Ora fortunatamente è possibile utilizzare l’ascensore.

Le altre

Restano in Francia le altre due attrazioni tra le più popolari d’Europa. Esse sono il Museo del Louvre che ha ottenuto 266.240 recensioni e Disneyland con 259.696 recensioni. Non si hanno parole per descrivere la maestosità del primo in quanto consta di una collezione che comprende dei pezzi eccezionali come la Gioconda e la Venere di Milo. Questo museo, prima di diventare tale, fu una fortezza medievale e poi un palazzo reale. Consta di una superficie di oltre 60 mila metri quadri e qui vi sono esposte 35 mila opere d’arte.

Infine c’è la meta più amata dai bambini e non solo che ha ottenuto 259.696 recensioni. Parliamo del grande parco di Disneyland Paris che si trova a soli 32 chilometri da Parigi. Esso consta di più di cinquanta attrazioni e addirittura fino al 30 settembre i visitatori potranno assistere a tanti spettacoli e performance in occasione dei 30 anni di attività del parco.

In vista di una possibile vacanza, occhio quindi a questa 5 attrazioni turistiche che meritano una visita almeno una volta nella vita.

