Si avvicina il mese di luglio e per chi deve ricevere l’assegno unico sono previste delle sorprese positive. Infatti luglio sarà il mese delle rivalutazioni per l’assegno unico e gli importi mensili saliranno come riporta il “Fascicolo previdenziale del cittadino”. Ma quando arriveranno i pagamenti e di quanto saranno gli aumenti previsti?

Per quanto riguarda le date di pagamento dell’assegno unico, non sono previsti cambiamenti. Quindi i beneficiari del sostegno riceveranno il denaro tra il 20 e il 30 luglio.

Arrivano gli aumenti, ecco come funzionano

A cavallo di queste date dovrebbero arrivare gli assegni maggiorati e anche quelli relativi alle domande giunte nel mese scorso. Per quanto riguarda gli aumenti, invece, questi avranno validità fino al 30 giugno 2024.

Si tratta di una rivalutazione annuale che si basa sulla “variazione dell’indice dei prezzi al consumo” inerenti le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’Istat e pari a +8,1% tra l’anno 2022 e l’anno 2021.

Nella circolare si legge che se in una famiglia ci sono maggiorenni diversi dai figli, gli aumenti partono dal reddito minimo di 31.569 euro. Infatti, questi aumenti sono proporzionali all’aumento dei componenti del nucleo familiare ed inversamente proporzionali all’aumentare del reddito, quindi gli aumenti maggiori riguardano chi ha il reddito più basso e i figli. In sostanza, chi fa parte della fascia di reddito più alta che varia tra 66mila e 70 mila euro, potrà ottenere un rialzo solo se nel nucleo sono presenti 7 persone.

Nella fascia tra 59mila e 66mila euro, gli aumenti sono previsti solo per famiglie numerose con almeno 6 componenti, mentre se un nucleo è composto da genitori, nessun figlio e parente inabile le fasce di reddito diventano più basse con il minimo da 28mila euro.

Assegno unico, ecco gli aumenti di luglio e le date del pagamento

Nelle famiglie senza parenti inabili in caso di nuclei con due coniugi gli aumenti partono da 15mila euro, nel caso di famiglie monoparentali, invece, gli aumenti partono dai 17mila euro mentre nel caso di uno dei coniuge che è inabile, gli aumenti tornano a partire nella fascia più più alta, dai 28mila euro circa. In pratica si tratta di un meccanismo che premia i redditi più bassi e i nuclei più numerosi.

Chi ha un reddito più alto vedrà l’aumento solo se la famiglia è composta da almeno 6 persone. Dunque, a luglio sono previsti dei cambiamenti per chi percepisce l’assegno unico. Per quanto riguarda i pagamenti, la data per ricevere l’accredito del mese è dal 20 luglio. Gli interessati potranno collegarsi al portale Inps per controllare lo stato di pagamento e seguire una procedura cliccando su “Fascicolo previdenziale del cittadino” e poi “Prestazioni” e “Pagamenti”.

Apriamo una piccola parentesi anche per il reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, chi aspetta la prima ricarica o il rinnovo della domanda, dovrebbero ricevere l’accredito della prima metà del mese. Quindi entro il 17 luglio, mentre per tutti gli altri la ricarica dovrebbe arrivare entro il 28 luglio. Va ricordato che proprio da luglio ci saranno anche dei cambiamenti per i percettori, visto che in tanti lo perderanno come abbiamo visto in questo articolo.

Riassumendo