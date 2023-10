Un nuovo allarme su un farmaco usato contro diabete e obesità arriva dall’Ema. L’agenzia europea del farmaco Ema, infatti, ha informato che si trovano in commercio delle penne pre-riempite con false etichette con il medicinale per il diabete OzemPic. La comunicazione dell’Ema vuole allertare sia i pazienti che gli operatori sanitari. Recentememte, il medicinale per il diabete OzemPic era diventato famoso perché il principio attivo era utile anche per perdere peso. Le penne contraffatte – da quanto si apprende – provengono da grossisti con base in Austria e Germania.

Allarme farmaco contro diabete Ozempic contraffatto: scatta l’allerta Ema

Considerando quanti pazienti che soffrono di diabete prendono questo farmaco in tutta Europa, l’allarme dell’Ema è molto importante. I soggetti interessati dovrebbero subito essere a conoscenza del prodotto falso che sta circolando.

La comunicazione ufficiale recita:

“L’agenzia europea del farmaco Ema è stata informata da autorità nazionali del fatto che sono state identificate penne pre-riempite falsamente etichettate come il medicinale per il diabete Ozem Pic* (semaglutide 1 mg, soluzione iniettabile) presso grossisti in Ue e nel Regno Unito”.

Falso farmaco contro il diabete: quali sono i numeri di lotto e i codici a barre

Come riporta Ema, i prodotti falsi scovati riportano i codici a barre 2D, numeri di lotto e numeri di serie univoci provenienti da confezioni originali. L’ente ha quindi spiegato che ogni confezione contiene:

“un numero di serie univoco in modo che possa essere tracciata in un sistema elettronico a livello dell’Unione”

Nel momento in cui le confezioni false sono state scansionate, però, i numeri di serie erano inattivi e così gli operatori si sono allertati pensando subito a una possibile falsificazione.

Oltretutto ci sono delle differenze sostanziali tra il medicinale falsificato e quello originale. L’agenzia tedesca dei medicinali ha pubblicato una foto del falso farmaco.

I consigli dell’Ema

Ema fa sapere che in circolazione ci potrebbero essere anche altre penne diverse, con altre caratteristiche ma sempre fake. La questione è molto seria e oggetto di indagine, anche perché – come chiarisce l’Agenzia europea del farmaco – attualmente non ci sono prove del fatto che queste penne siano state vendute ai pazienti da farmacie legali e non ci sono neppure segnalazioni in merito a danni subiti dai pazienti che hanno preso il finto medicinale. Le farmacie e i grossisti dei paesi interessati sono già state avvertite in merito alla diffusione di questo falso prodotto e delle offerte ricevute da alcuni grossisti.

Non è la prima volta che si parla di farmaci ritirati, ma stavolta l’allerta è preoccupante. Sicuramente si attendono degli aggiornamenti in merito, ma l’ente fa notare che le segnalazioni inerenti la falsificazione sembrano arrivare dopo l’aumento della domanda di OzemPic, diventato famoso perché oltre a trovare impiego contro il diabete veniva impiegato contro l’obesità e per dimagrire. Chiaramente l’ente avvisa tutti i pazienti di non usare il farmaco sospetto e fare caso ad alcune caratteristiche non originali delle penne. Qualora siano sospette è meglio portarle nella farmacia dove sono state acquistate. In più consiglia vivamente di acquistare questi prodotti solo presso farmacie legali. Ai farmacisti e grossisti, invece, l’Ema chiede di fare attenzione e controllare le confezioni nel sistema di verifica, nonché guidare i pazienti a riconoscere le confezioni false.

