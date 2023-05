Addio insalata in busta e bottiglie di vino magnum? Potrebbe arrivare stretta Ue sugli imballaggi

“L’insalata vuole il sale da un sapiente, l’aceto da un avaro, l’olio da un prodigo, vuol essere mescolata da un matto e mangiata da un affamato”. Quella in busta, confezionata e già pronta per essere consumata, è la preferita dagli italiani. Ad essa, però, potremmo dire a breve addio per la stretta Ue sugli imballaggi.

Gli italiani la prediligono perché è comoda nonostante il prezzo che negli ultimi tempi è salito molto. Una busta di mista, infatti, può arrivare a costare anche fino a 15 euro al chilo. In un modo frenetico come il nostro, però, si ha sempre meno tempo per cucinare: si lavora sempre più e nei momenti liberi ci si vuole risposare. Proprio per questo si prediligono i piatti pronti come l’insalata in busta che va solo condita per cui non si sporca la cucina e non ci vogliono tanti accessori per pulirla. Questa comodità di tanti, però, a breve potrebbe scomparire.

Vediamo il perché.

Il regolamento dell’Unione Europea

Per il nuovo regolamento sugli imballaggi della Ue si potrebbe dire addio all’insalata in busta di un determinato peso e non solo. Anche alle confezioni di pomodori, alle arance in rete, ai cestini di fragole e persino alle bottiglie magnum di vino. A lanciare l’allarme è stata la Coldiretti durante l’apertura del Tuttofood, la fiera dell’agroalimentare che si terrà a Milano fino al prossimo 11 maggio.

Così come è stato pensato, il nuovo regolamento imballaggi Ue rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati le confezioni monouso per la frutta e la verdura. Se tale scelta fosse confermata potrebbero esserci secondo la Coldiretti tutta una serie di problemi: dagli sprechi fino ad arrivare a quelli igienico-sanitari.

Il boomerang che rischia di abbattersi sulla “quarta gamma”

In più potrebbero esserci costi più elevati per i consumatori e i produttori.

Con il nuovo regolamento europeo, potrebbero esserci grossi problemi per il segmento della “quarta gamma” ovvero per quello delle verdure e degli ortofrutticoli freschi. Il rischio è quello di dire addio all’insalata in busta o alla frutta confezionata di un determinato peso come i cestini di fragole che oramai sono entrati nelle abitudini dei consumatori italiani.

Dall’ultimo sondaggio di Unione Italiana Food, infatti, emerge che il 38% degli intervistati acquista tali prodotti in modo regolare tutte le settimane. L’81% mette nel carrello proprio l’insalata in busta, il 40% le ciotole di insalata e il 30% la frutta lavata e tagliata. Tale settore negli ultimi tempi secondo i dati di NielsenIQ è cresciuto tanto che il giro d’affari è arrivato a quasi 1 miliardo di euro.

Addio insalata in busta? Arriva la stretta Ue sugli imballaggi

Arriva una brutta gatta da pelare per il settore della quarta gamma. A causa del regolamento Ue sugli imballaggi si potrebbe dire all’insalata in busta di peso inferiore a 1,5 chilogrammi. La nuova direttiva potrebbe poi avere anche degli effetti sul comparto vino perché con essa potrebbe esserci la standardizzazione delle bottiglie e la riduzione del loro peso. Questo significa che il formato magnum potrebbe scomparire. E non è finita in quanto dal 1° gennaio 2023, il 10% delle bevande alcoliche vendute sul mercato dovrà utilizzare degli imballaggi inseriti in sistemi di riuso. Tale percentuale, poi, salirà fino al 25% dal 1° gennaio 2040. Stesso discorso anche per i vini (no spumanti) per i quali è prevista una soglia del 5% dal 1° gennaio 2030 e del 15% dal 1° gennaio 2040.

È giusto secondo le associazioni dei consumatori ridurre gli imballaggi ma dall’altro il divieto di vendita delle confezioni monouso potrebbe danneggiare alcune categorie di consumatori come le coppie senza figli e i single che acquistano piccole quantità di prodotto onde evitare inutili sprechi. Inoltre potrebbe esserci un ulteriore aumento di prezzi in quanto ci sarebbe meno concorrenza di prodotti confezionati e a pagarne le spese sarebbero sempre i soliti ovvero i consumatori.

Voi che ne pensate?

[email protected]