50 Top Pizza 2023, prime ex aequo due pizzerie campane

Dove mangiare la pizza più buona? Se vi siete posti questa domanda, allora la risposta potreste trovarla proprio tra queste righe. Ecco infatti la classifica di 50 Top Pizza 2023, lista riveduta e corrette sulla base delle nuove indagini effettuate dagli esperti. Dove mangiare dunque le pizze più buone nel nostro paese? Al primo posto una conferma e una novità, visto che si tratta di una posizione condivisa da due pizzerie.

Non solo Napoli…

Non c’è solo Napoli nel mondo delle pizzerie, ma è innegabile che nel capoluogo campano persiste ancora una tradizione che mantiene alta la reputazione della città. E sono infatti campane le due pizzerie che si trovano al primo posto quest’anno nella 50 Top Pizza 2023, la classifica delle cinquanta pizzerie più buone d’Italia che si aggiorna puntualmente ogni anno. Chi ha vinto? Si conferma il top del top 10 Diego Vitagliano che conserva il primato conquistato con la classifica delle migliori pizzerie del mondo. Stavolta però deve dividersi la piazza con I Masanielli di Francesco Martucci, altra pizzeria campana, pre la precisione a Caserta.

Insomma, il paese del sole regna ancora sovrano quando si tratta di pizze.

Se però siete davvero lontani dalla Campania, e volete lo stesso gustarvi una buona pizza, niente paura, visto che per la terza posizione si vola al nord. I Tigli di San Bonifacio sono infatti in provincia di Verona e con questa pizzeria settentrionale si completa il podio delle pizze più buone d’Italia. Scommettiamo però che ora vi abbiamo incuriosito particolarmente anche sulle altre posizioni. Molti vorranno infatti sapere come si è posizionata la propria città e qual è la pizzeria migliore della propria provincia. Non ci resta quindi che scoprire la classifica nella sua interezza con le 50 posizioni stilate dagli esperti.

50 Top Pizza 2023, la classifica aggiornata

Come promesso, ecco la classifica delle pizzerie più buone d’Italia:

1 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta

2 I Tigli – San Bonifacio (VR)

3 Seu Pizza Illuminati – Roma

4 50 Kalò – Napoli

5 180g Pizzeria Romana – Roma

6 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta

7 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli

8 Dry Milano – Milano

9 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta

10 La Notizia 94 – Napoli

11 Confine – Milano

12 Le Grotticelle – Caggiano (SA)

13 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa (CE)

14 Pepe in Grani – Caiazzo (CE)

15 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS)

16 Apogeo – Pietrasanta (LU)

17 Denis – Milano

18 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ)

19 Allegrìo – Roma

20 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE)

21 400 Gradi – Lecce

22 Pupillo Pura Pizza – Frosinone

23 ‘O Scugnizzo – Arezzo

24 Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR)

25 Frumento – Acireale (CT)

26 Sbanco – Roma

27 Fandango – Potenza

28 Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA)

29 Giovanni Santarpia – Firenze

30 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH)

31 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS)

32 Modus – Milano

33 Clementina – Fiumicino (RM)

34 La Bolla – Caserta

35 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli

36 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA)

37 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma

38 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA)

39 Maiori – Cagliari

40 Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI)

41 Enosteria Lipen – Triuggio (MB)

42 Crosta – Milano

43 Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma

44 Grigoris – Mestre (VE)

45 L’Orso – Messina

46 Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD)

47 Saccharum Pizzeria Ristorante – Altavilla Milicia (PA)

48 Meunier Champagne & Pizza – Corciano (PG)

49 Pizzeria I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA)

50 Sestogusto – Torino

Numerosi anche i premi ulteriori riservato alle pizzerie del nostro paese. La prima classificata 10 Diego Vitagliano di Napoli si aggiudica anche il premio speciale Miglior Servizio di Sala. Il premio per il pizzaiolo dell’anno invece va a Sasà Martucci de I Masanielli di Caserta.

In sintesi…