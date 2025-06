Modello 730 con Naspi: rischi da evitare per non perdere il rimborso fiscale

Nel contesto del sistema tributario italiano, la dichiarazione dei redditi rappresenta un momento cruciale non solo per lavoratori e pensionati, ma anche per i beneficiari di ammortizzatori sociali. Tra i modelli disponibili, il Modello 730 è senza dubbio uno degli strumenti più diffusi per la sua semplicità e immediatezza nella gestione dei rimborsi e dei versamenti fiscali. Ma come si applica il rimborso 730 sulla Naspi, l’indennità di disoccupazione riconosciuta dall’INPS? Quali percorsi si aprono per coloro che non possono contare su un sostituto d’imposta?

Il ruolo del Modello 730 nella gestione fiscale

Il Modello 730 consente a molti contribuenti di semplificare la propria posizione fiscale.

La sua peculiarità risiede nella possibilità di delegare la liquidazione delle imposte a un sostituto d’imposta, generalmente il datore di lavoro o l’ente previdenziale. Questo consente di ottenere eventuali rimborsi direttamente in busta paga o nella pensione, oppure di saldare debiti tributari con trattenute automatiche mensili.

I tempi di conguaglio seguono una scansione precisa: i lavoratori dipendenti ricevono il conguaglio a partire da luglio, mentre per i pensionati l’adeguamento fiscale avviene nei mesi di agosto o settembre.

Naspi e rimborso fiscale: quando l’INPS agisce da sostituto d’imposta

Chi riceve la Naspi può rientrare nella gestione semplificata offerta dal Modello 730, poiché l’INPS assume il ruolo di sostituto d’imposta. In questi casi, il rimborso 730 sulla Naspi segue un iter analogo a quello dei lavoratori dipendenti: il credito d’imposta, una volta riconosciuto, viene direttamente accreditato sull’indennità di disoccupazione.

La procedura è automatica e rapida, a condizione che il contribuente stia ancora percependo la Naspi nel periodo in cui è previsto l’accredito.

Tuttavia, proprio per la natura temporanea del sussidio, non sempre è garantito che il rimborso possa concretizzarsi nei tempi stabiliti. È qui che entrano in gioco altre opzioni disponibili.

Le alternative per chi è senza sostituto d’imposta

Non tutti coloro che compilano il 730 hanno un sostituto d’imposta attivo. In assenza di un soggetto che possa effettuare i conguagli fiscali, il contribuente ha comunque la possibilità di utilizzare il Modello 730, optando per la modalità “senza sostituto d’imposta”. Questa opzione è prevista anche nel caso in cui un sostituto teoricamente esista, ma si preferisca non coinvolgerlo nella procedura.

In alternativa, è sempre possibile ricorrere al Modello Redditi Persone Fisiche, una soluzione che garantisce maggiore autonomia nella gestione delle imposte. In assenza di sostituto d’imposta, il rimborso arriva direttamente dall’Agenzia Entrate, su c/c (in caso di comunicazione IBAN al fisco) ovvero con assegno vidimato da portare all’incasso.

Debiti e crediti: cosa cambia in assenza di sostituto

Quando dalla dichiarazione dei redditi senza sostituto d’imposta emerge un debito verso l’erario e non vi è un sostituto d’imposta, il pagamento deve avvenire attraverso il Modello F24, entro precise scadenze:

30 giugno (ovvero 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40%) per saldo e primo acconto;

30 novembre per il secondo o unico acconto.

Se invece dalla dichiarazione emerge un credito, il contribuente può decidere di compensare il credito con altri tributi oppure di richiederne il rimborso.

In quest’ultimo caso, come detto, sarà l’Agenzia delle Entrate a gestire il pagamento, che potrà avvenire tramite bonifico su conto corrente (se è stato fornito un IBAN) oppure mediante assegno vidimato.

Rimborso 730 sulla Naspi: attenzione alla continuità del sussidio

Il rimborso 730 sulla Naspi è certamente una modalità comoda, ma comporta alcuni rischi legati alla cessazione della disoccupazione. Se il beneficiario perde il diritto alla Naspi prima del completamento del conguaglio, il rimborso potrebbe non andare a buon fine o subire ritardi.

Proprio per questo, chi si trova in una fase di incertezza lavorativa o non ha la garanzia di ricevere il sussidio per tutto il periodo estivo dovrebbe valutare con attenzione se indicare l’INPS come sostituto d’imposta.

In questi casi, l’opzione più sicura è rappresentata dalla presentazione del 730/2025 senza sostituto d’imposta, oppure dalla compilazione del Modello Redditi. Anche se ciò comporta tempi più lunghi per ottenere il rimborso, si riduce notevolmente il rischio di blocchi procedurali.

Le scadenze di invio da rispettare

Per usufruire correttamente delle opzioni previste dal sistema fiscale, è fondamentale prestare attenzione ai termini di presentazione dei modelli dichiarativi. Per l’anno d’imposta 2024, le scadenze sono le seguenti:

30 settembre 2025 per il Modello 730/2025, sia nella versione ordinaria che precompilata;

31 ottobre 2025 per il Modello Redditi Persone Fisiche 2025.

Il rispetto di queste date è essenziale per evitare sanzioni e per garantire che eventuali rimborsi siano processati nei tempi corretti.

Riassumendo