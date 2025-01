Mediobanca non ci sta, ora la trattativa è tutta da rifare

Altro che matrimonio sicuro, qui è saltato tutto. Il recente tentativo di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) di acquisire Mediobanca attraverso un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama finanziario italiano. Mediobanca ha respinto l’offerta, definendola “ostile” e priva di un razionale industriale e finanziario, sostenendo che l’operazione potrebbe distruggere valore per la banca stessa.

Dettagli dell’Offerta di Mediobanca

Sembrava tutto fatto, infatti si parlava già di matrimonio che rivoluzionava il settore bancario. E invece ora c’è un grande punto interrogativo da superare. L’OPS proposta da MPS mira ad acquisire l’intero capitale sociale di Mediobanca, offrendo 2,3 azioni di nuova emissione di MPS per ogni azione esistente di Mediobanca. Questo concambio implica un prezzo di offerta di 15,992 euro per azione, con un premio del 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025, per un valore complessivo di 13,3 miliardi di euro. L’obiettivo dichiarato è creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario, posizionandosi tra i primi tre istituti italiani per totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e total financial assets.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha espresso una forte opposizione all’offerta, sottolineando diversi punti critici:

Mancanza di Razionale Industriale: Secondo Mediobanca, l’operazione indebolirebbe il suo modello di business, focalizzato su segmenti specializzati e redditizi come il Wealth Management e l’Investment Banking. L’integrazione con MPS potrebbe comportare perdite di ricavi e clienti in questi settori chiave, mettendo a rischio il piano di sviluppo del gruppo.

Distruzione di Valore: L’offerta è ritenuta distruttiva di valore per Mediobanca, poiché comporterebbe un forte indebolimento del modello di business focalizzato su attività specializzate e redditizie. Inoltre, l’incertezza sulla capacità dell’entità combinata di trattenere i principali clienti potrebbe aggravare la situazione.

Il governo italiano, attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), principale azionista di MPS, ha mostrato interesse per l’operazione. Un nuovo grande polo bancario centrato sull’asse MPS-Mediobanca rafforzerebbe la competitività italiana nel settore, aiuterebbe a preservare posti di lavoro e porterebbe a un ampliamento dell’offerta di servizi finanziari. Inoltre, la fusione consentirebbe al governo di esercitare un controllo indiretto su partite chiave come il progetto Generali-Natixis e i vari rivoli del risiko bancario in corso.

Implicazioni per il Settore Bancario Italiano

L’OPS di MPS su Mediobanca si inserisce in un contesto di consolidamento del settore bancario italiano.

Recentemente, Banco BPM ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto per il gestore patrimoniale Anima, mentre UniCredit ha annunciato operazioni sia su Banco BPM che sulla tedesca Commerzbank. L’aggregazione proposta da MPS mira a creare un primario player nel Wealth Management, un forte operatore nel Corporate & Investment Banking e il leader nel settore dei finanziamenti al consumo attraverso Compass.

Nonostante le potenziali sinergie, l’operazione presenta diverse sfide. La fusione di due entità con culture aziendali e modelli di business differenti potrebbe comportare difficoltà nell’integrazione operativa e nella gestione del personale.

Inoltre, la reazione negativa di Mediobanca e le preoccupazioni espresse potrebbero influenzare l’opinione degli investitori e del mercato.

Il successo dell’operazione dipenderà dalla capacità di MPS di convincere gli azionisti di Mediobanca dei benefici dell’aggregazione e di gestire efficacemente le complessità dell’integrazione. Se l’operazione dovesse andare in porto, potrebbe ridisegnare significativamente il panorama bancario italiano, creando un nuovo attore di rilievo nel settore.

In sostanza, l’OPS lanciata da MPS su Mediobanca rappresenta una mossa audace nel processo di consolidamento del settore bancario italiano. Tuttavia, le critiche sollevate da Mediobanca evidenziano le complessità e le sfide associate a tali operazioni. Sarà fondamentale monitorare gli sviluppi futuri per comprendere le reali implicazioni di questa potenziale fusione.

