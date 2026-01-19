Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
A lavoro dopo la pensione: medici e rientro in servizio fino a 72 anni. Luci e ombre

A lavoro dopo la pensione: spunta la possibilità per medici ma fa discutere. In corsia fino a 72 anni anche per chi era in quiescenza.
Una novità nel decreto Milleproroghe 2026 potrebbe cambiare il modo in cui pensionati e professionisti ripensano la propria carriera post-quiescenza. In particolare, tra le misure in arrivo c’è la possibilità per alcuni pensionati di tornare a lavorare nel pubblico oltre l’età pensionabile tradizionale.

Medici e professionisti: fino a 72 anni in servizio

Secondo quanto annunciato dal Governo, nel nuovo Decreto Milleproroghe 2026 sarà introdotta una norma che consente ai medici ospedalieri di restare in servizio fino a 72 anni, superando il precedente limite di età per il pensionamento.

La novità che potrebbe cambiare il sistema pensioni 2026 non riguarda solo i medici ancora in attività, ma — e questo è particolarmente interessante — anche chi è già in pensione.

I professionisti pensionati potranno tornare a lavorare nelle strutture pubbliche, affrontando un cambiamento significativo nel panorama previdenziale e occupazionale.

Perché questa misura può essere importante

Il provvedimento nasce dalla necessità di colmare la carenza di personale nel sistema sanitario, ma apre anche una porta per chi ha competenze ed esperienza e non vuole o non può rinunciare all’attività professionale.

  • Estende l’età massima di servizio per alcune categorie professionali;
  • Consente il rientro dalla pensione per attività nel pubblico;
  • Offre possibilità concrete di reddito e contributi futuri.

Questo tipo di misura genera interesse non solo tra i professionisti sanitari, ma anche tra lavoratori in cerca di opportunità post-pensionamento con valore sociale e remunerativo.

Cosa fare se sei un pensionato interessato

È importante sapere che non si tratta di una norma generalizzata per tutti i pensionati, ma al momento è prevista per categorie specifiche — a partire dai medici ospedalieri e professionisti affini.

Ecco alcuni suggerimenti pratici:

  • Verifica i requisiti specifici per la tua categoria;
  • Contatta l’ente o l’azienda per cui vuoi lavorare per conferma di compatibilità pensionistica;
  • Consulta un consulente previdenziale o sindacato per capire gli impatti su pensione e contributi.

Implicazioni per chi considera il rientro

Se da un lato la possibilità di tornare a lavorare può portare benefici economici e professionali, è anche importante valutare con attenzione:

  • gli effetti sul trattamento pensionistico;
  • la compatibilità con altre prestazioni;
  • le implicazioni contributive.

Questa misura potrebbe aprire nuovi scenari sia per chi ha pensionato da poco sia per chi ha competenze difficili da sostituire nel mercato del lavoro.

Riassumendo

  • Il Milleproroghe 2026 introduce la possibilità per alcune categorie della Sanità del rientro in servizio dopo la pensione;
  • Medici in pensione potrebbero rientrare in servizio e lavorare fino a 72 anni;
  • E’ più importante investire nell’esperienza o nel ricambio generazionale? Dibattito aperto.

 

