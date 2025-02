Si fa un gran parlare sempre di legge Fornero quando si parla di pensioni. Perché si fa riferimento alla legge Fornero ogni qualvolta si parla di requisiti per andare in pensione troppo rigidi e forse pesanti. E sempre di legge Fornero si parla quando l’argomento è la riforma delle pensioni. Una nuova riforma che deve superare la precedente, ovvero proprio la riforma Fornero, che al momento non solo è viva e vegeta. Ma continua, in proiezione futura, a minare il campo con un potenziale inasprimento futuro dei requisiti. L’effetto Fornero sulle pensioni continua. Serve una cura, anche se alcune panacee ci sono già oggi.

E adesso vedremo quali misure effettivamente possono essere considerate come una sorta di salvagente per alcuni lavoratori.

L’effetto Fornero sulle pensioni, ma due soluzioni aiutano

Cosa si intende per effetto Fornero sulle pensioni? Partiamo da lontano. Da ciò è finito nel 2011 proprio per via della tanto discussa legge Fornero. Dal 2012 non c’è stata più la quota 96. Niente più una pensione flessibile a partire dai 60 anni di età e 35 anni di contributi. Una misura del genere, in vigore fino al 2011 negli anni successivi non c’è più stata.

E con lei dal 2011 ci fu pure l’addio alle pensioni di anzianità.

Nessuno più è potuto andare in pensione con solo 40 anni di versamenti. Perché la riforma Fornero ha inserito le pensioni anticipate, che man mano che sono passati gli anni, sono arrivate alla soglia dei 42 anni e 10 mesi di contributi. Perché le pensioni sono legate alle aspettative di vita, ed anche le pensioni di vecchiaia sono passate dai 65 anni del 2011 ai 67 anni di oggi.

Riforma Fornero la causa dei mali del sistema per le pensioni?

Il fatto che l’effetto Fornero prosegue, è quello che si dice in proiezione 2027. Perché nel 2027 età pensionabile e contributi per le anticipate dovrebbero tornare a salire di 3 mesi. Per poi salire costantemente 2 mesi alla volta ogni biennio.

Ma come si fa a non entrare nel peggioramento dei requisiti? In effetti ci sono dei lavoratori che prenderanno la pensione solo dopo il 2027. Finendo nel novero di coloro che dovranno fare di più per andare in pensione rispetto ad oggi. A meno che non riescono ad evitare il disastro, andando in pensione nei prossimi due anni. Una soluzione è la pensione anticipata contributiva. Chi può andare in pensione nel 2027 perché compie 67 anni, anziché rischiare di dover subire l’inasprimento di due mesi, potrebbe riuscire ad andare in pensione prima sfruttando una novità appena introdotta. Cioè l’utilizzo della rendita integrativa che facilita il raggiungimento dell’importo minimo della pensione utile a poter uscire a 64 anni. Infatti il governo ha deciso di introdurre questa novità. In pratica si può andare in pensione a 64 anni con almeno 20 anni di contributi con un trattamento pari a 3 volte l’assegno sociale. Ed ecco che per arrivare ad un trattamento pari a tre volte l’assegno sociale si può usare pure la rendita integrativa adesso.

E sarà così anche fino al 2027.

Ecco le alternative da usare per evitare di subire inasprimenti

Chi può quindi farebbe bene a vedere di riuscire ad anticipare l’uscita adesso. Se non con la pensione anticipata contributiva, che magari riguarda chi ha poco più di 20 anni di versamenti ed ha iniziato a versare dopo il 1995, quantomeno con misure come la quota 41 per i precoci.

Per evitare di dover andare in pensione con oltre 43 anni di versamenti nel 2027.

Ma come è possibile fare adesso? In effetti miracoli non si possono fare. Vivere con un invalido grave, naturalmente parente stretto o parente o affine fino al secondo grado in determinate condizioni può aiutare. Infatti diventare caregiver può essere una soluzione utile a poter andare in pensione con la quota 41 per i precoci. Ma a determinate condizioni anche con l’Ape sociale. E se non si può diventare caregiver, si può passare dai licenziamenti per diventare disoccupati e prendere anche in questo caso una delle due misure. Tutto per evitare di subire gli inasprimenti che sembra sono stati programmati per gli anni futuri, salvo interventi del governo a sterilizzarli.