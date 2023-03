La città migliore per il lavoro? Reggio Emilia, con quasi 12mila assunzioni in tre mesi

L’Emilia Romagna è una delle regioni più virtuose, nota per il cibo, per l’arte e per il divertimento sulla costa. È un’isola felice, ospitando la città con la più alta qualità di vita, Bologna, e la città migliore per il lavoro, Reggio Emilia.

Quest’ultima risulta, nell’ultima indagine effettuata dal Sole24Ore, in tredicesima posizione in Italia, avendo risalito ben sei gradini rispetto all’anno precedente. Ad aver agevolato la scalata hanno contribuito sicuramente due fattori: l’offerta di lavoro e le infrastrutture per le famiglie.

Lavoro, 12mila assunzioni nei prossimi tre mesi

Nonostante la città di Reggio Emilia presenti una popolazione leggermente inferiore alle 170mila unità, sono in arrivo ben 12 mila assunzioni, previste per il prossimo trimestre.

Un boom importante, che è iniziato già da questo mese. A marzo sono state già assunte 4080 persone, poco più di un terzo del totale, in linea con il trend. Se si pensa all’anno precedente, l’aumento è pari al 7,9% e si quasi quintuplica rispetto al 2021 (35,5%).

Una tra le migliori città per il lavoro, che si sta lasciando dietro gli strascichi della pandemia, della crisi energetica e della recessione.

In quali settori si assume di più

Secondo i dati della Camera di Commercio, le assunzioni si concentrano maggiormente nei servizi, che da soli ricoprono il 55% del totale. Dal punto di vista delle dimensioni delle imprese, il 56% risulta avere meno di 50 dipendenti. Un dato confortante per le PMI.

Nello specifico, industria manifatturiera e public utilities sono i comparti che vanno ad assorbire il maggior numero di nuovi impiegati, seguiti da ristorazione, alloggio e servizi turistici in generale.

Per quanto riguarda i contratti, il 23% sarà a tempo indeterminato, mentre il restante 77% a termine, con soluzioni a tempo determinato o di altra tipologia.

Titolo di studio: molte possibilità anche per non diplomati

Le offerte di lavoro sono rivolte per una percentuale poco superiore al 10% a laureati, per il 30% circa ai diplomati, per il 20% a chi possiede una qualifica professionale e il resto per chi non possiede alcun titolo di studio.

Non solo lavoro: Reggio Emilia vanta gli asili più belli al mondo

Nel valutare la città migliore per il lavoro, non si può prescindere da quelli che sono i servizi offerti alle famiglie.

Nel particolare gli asili, nodo cruciale per le giovani famiglie. Reggio Children, che rappresenta l’insieme delle scuole d’infanzia e dei nidi comunali, è un’eccellenza mondiale, con le sue strutture organizzate come atelier, bellissimi esteticamente e altamente funzionali. Pareti in vetro, giardini, personale con alta formazione pedagogica (dalle insegnanti alle cuoche). Un modello di ispirazione anche per un premio Nobel dell’Economia come James Heckman, che sta studiando i benefici a lungo termine di una simile organizzazione.